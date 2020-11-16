https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584793819.html

Пашинян заявил, что ему не предлагали лучших условий по Карабаху

Пашинян заявил, что ему не предлагали лучших условий по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения боев в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:22

2020-11-16T11:22

2020-11-16T11:22

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения боев в Нагорном Карабахе.В ходе пресс-конференции, прошедшей в онлайн-режиме, Пашинян ответил на вопрос, поступали ли ему на различных этапах боевых действий предложения по передаче Азербайджану районов вокруг Нагорного Карабаха на более благоприятных условиях.По его словам, армянская сторона была вынуждена затягивать принятия этих предложений. Вместе с тем премьер заявил, Армения была готова к войне с Азербайджаном, а причиной неудач было участие в ней наемников и Турции. "Предотвратить войну можно было, сдав указанные районы. Но мы решили бороться", - сказал Пашинян.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584779057.html

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире