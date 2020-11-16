https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584786992.html

Российские предложения по Карабаху с США не обсуждались, заявил Пашинян

Российские предложения по Карабаху с США не обсуждались, заявил Пашинян

Российские предложения по Нагорному Карабаху с американской стороной не обсуждались, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:47

2020-11-16T10:47

2020-11-16T10:47

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

сша

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Российские предложения по Нагорному Карабаху с американской стороной не обсуждались, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян."Я за месяц провел всего пять бесед с представителями США – три с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и два с госсекретарем Майком Помпео. Обсуждались не российские, а американские предложения по прекращению огня, о чем было позднее. Российские предложения с американской стороной не обсуждались", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.По его словам, с президентом России Владимиром Путиным он беседовал регулярно, иногда в день пять-шесть раз.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584782453.html

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, сша, азербайджан, армения, в мире