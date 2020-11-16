https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584779057.html
Пашинян рассказал о "точке невозврата" на переговорах по Карабаху
Пашинян рассказал о "точке невозврата" на переговорах по Карабаху
Весной 2018 года переговорный процесс по Нагорному Карабаху пересек "точку невозврата", когда речь шла о формуле "территория в обмен на ничего", заявил... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:15
2020-11-16T10:15
2020-11-16T11:19
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Весной 2018 года переговорный процесс по Нагорному Карабаху пересек "точку невозврата", когда речь шла о формуле "территория в обмен на ничего", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Пашиняна, ему не удалось изменить логику переговоров по Карабаху, как и повысить "сопротивляемость" Армении. Теперь важнейший вопрос — статус Карабаха вместе с гуманитарными и другими проблемами, добавил премьер.Он также подчеркнул, что менять пункты соглашения по прекращению огня в Карабахе нельзя: Москва, Баку и Ереван подписали документ исходя из сложившейся военной ситуации.Комментируя требования оппозиции уйти в отставку, он сообщил, что сейчас он думает лишь об об "обеспечении безопасности и стабильности в стране".Соглашение по КарабахуВ конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьера.
https://ria.ru/20201116/otstavka-1584758166.html
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости.
Весной 2018 года переговорный процесс по Нагорному Карабаху пересек "точку невозврата", когда речь шла о формуле "территория в обмен на ничего", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
.
"Я должностное лицо номер один, которое несет ответственность за произошедшее. Здесь не может быть разночтений. Я понимаю, что должен стать, говоря условно, перед судом нашего народа. Но в данном случае судья — народ — должен знать обо всех обстоятельствах дела, должен быть диалог с военными, оппозицией, правительством", — сказал он во время онлайн-пресс-конференции.
По словам Пашиняна, ему не удалось изменить логику переговоров по Карабаху, как и повысить "сопротивляемость" Армении. Теперь важнейший вопрос — статус Карабаха вместе с гуманитарными и другими проблемами, добавил премьер.
Он также подчеркнул, что менять пункты соглашения по прекращению огня в Карабахе нельзя: Москва, Баку и Ереван подписали документ исходя из сложившейся военной ситуации.
"По сути, обратным числом изменить пункты документа — значит изменить военную ситуацию, что сегодня <...> нереалистичная задача для подобных формулировок. <...> Правительство Армении должно участвовать в переговорах. Но сейчас идет формирование новой переговорной повестки (по Карабаху. — Прим. ред.)", — уточнил Пашинян, отметив, что в соглашении есть положения, нуждающиеся в трактовках.
Комментируя требования оппозиции уйти в отставку, он сообщил, что сейчас он думает лишь об об "обеспечении безопасности и стабильности в стране".
Соглашение по Карабаху
В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан
обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьера.