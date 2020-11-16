https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584779057.html

Пашинян рассказал о "точке невозврата" на переговорах по Карабаху

Пашинян рассказал о "точке невозврата" на переговорах по Карабаху

Весной 2018 года переговорный процесс по Нагорному Карабаху пересек "точку невозврата", когда речь шла о формуле "территория в обмен на ничего", заявил... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:15

2020-11-16T10:15

2020-11-16T11:19

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583872665_0:89:3072:1817_1400x0_80_0_0_5e68b0a29f2e18e85cd768622183cc6e.jpg

ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Весной 2018 года переговорный процесс по Нагорному Карабаху пересек "точку невозврата", когда речь шла о формуле "территория в обмен на ничего", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Пашиняна, ему не удалось изменить логику переговоров по Карабаху, как и повысить "сопротивляемость" Армении. Теперь важнейший вопрос — статус Карабаха вместе с гуманитарными и другими проблемами, добавил премьер.Он также подчеркнул, что менять пункты соглашения по прекращению огня в Карабахе нельзя: Москва, Баку и Ереван подписали документ исходя из сложившейся военной ситуации.Комментируя требования оппозиции уйти в отставку, он сообщил, что сейчас он думает лишь об об "обеспечении безопасности и стабильности в стране".Соглашение по КарабахуВ конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьера.

https://ria.ru/20201116/otstavka-1584758166.html

https://ria.ru/20201115/karabakh-1584666968.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире