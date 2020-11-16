https://ria.ru/20201116/pase-1584803453.html

Глава ПАСЕ может вернуться в Россию в декабре

Глава ПАСЕ может вернуться в Россию в декабре

Глава ПАСЕ Хендрик Дамс прервал свой визит в РФ из- за контакта с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный тест на COVID-19, глава Ассамблеи РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:59

2020-11-16T11:59

2020-11-16T12:05

распространение нового коронавируса

хендрик дамс

татьяна москалькова

совет федерации рф

госдума рф

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава ПАСЕ Хендрик Дамс прервал свой визит в РФ из- за контакта с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный тест на COVID-19, глава Ассамблеи может снова приехать в Россию в декабре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Председателю сообщили, что он контактировал с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный результат теста на COVID-19", - рассказали агентству, отметив, что "запланированные встречи были перенесены на более поздний срок" в соответствии с санитарными протоколами Совета Европы и после обсуждений с властями РФ."После консультаций с российскими коллегами президент решил вернуться в декабре и предложил, чтобы содокладчики комитета по мониторингу одновременно приехали для выполнения своей миссии по мониторингу в Российской Федерации", - заключили в ПАСЕ.Ранее планировалось, что 16-17 ноября Дамс посетит Москву для встреч в Госдуме и Совете Федерации. Также у него были запланирована встреча с уполномоченной по права человека РФ Татьяной Москальковой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201116/matvienko-1584790852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хендрик дамс, татьяна москалькова, совет федерации рф, госдума рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире