https://ria.ru/20201116/obrazovanie-1584796665.html

Мишустин предложил продлить особый порядок лицензирования в образовании

Мишустин предложил продлить особый порядок лицензирования в образовании

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил продлить на год особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов и... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:36

2020-11-16T11:36

2020-11-16T11:37

социальный навигатор

сн_образование

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил продлить на год особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов и поручил министерству просвещения и Рособрнадзору оперативно разработать и внести соответствующий законопроект."Считаю, что особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов нужно предусмотреть и на следующий год. Поручаю министерству просвещения и Рособрнадзору оперативно разработать и внести соответствующий законопроект в правительство", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что в этом году было принято решение продлить на год аккредитацию образовательных учреждений, у которых она должна была закончиться 31 декабря, увеличить сроки действия квалификационных категорий педагогов, кроме того впервые подать заявление на лицензирование и аккредитацию образовательной деятельности можно в электронном виде."Это упростило работу образовательных организаций и самих педагогов, избавило их от процедур, которые обычно требуют участия большого количества людей. В условиях распространения коронавируса возможность избежать лишних контактов - это вопрос здоровья и безопасности", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20201112/kultura-1584331208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество