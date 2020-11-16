https://ria.ru/20201116/obrazovanie-1584796665.html
Мишустин предложил продлить особый порядок лицензирования в образовании
Мишустин предложил продлить особый порядок лицензирования в образовании
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил продлить на год особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов и... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:36
2020-11-16T11:36
2020-11-16T11:37
социальный навигатор
сн_образование
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил продлить на год особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов и поручил министерству просвещения и Рособрнадзору оперативно разработать и внести соответствующий законопроект."Считаю, что особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов нужно предусмотреть и на следующий год. Поручаю министерству просвещения и Рособрнадзору оперативно разработать и внести соответствующий законопроект в правительство", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что в этом году было принято решение продлить на год аккредитацию образовательных учреждений, у которых она должна была закончиться 31 декабря, увеличить сроки действия квалификационных категорий педагогов, кроме того впервые подать заявление на лицензирование и аккредитацию образовательной деятельности можно в электронном виде."Это упростило работу образовательных организаций и самих педагогов, избавило их от процедур, которые обычно требуют участия большого количества людей. В условиях распространения коронавируса возможность избежать лишних контактов - это вопрос здоровья и безопасности", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20201112/kultura-1584331208.html
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социальный навигатор, сн_образование, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
предложил продлить на год особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов и поручил министерству просвещения и Рособрнадзору
оперативно разработать и внести соответствующий законопроект.
"Считаю, что особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов нужно предусмотреть и на следующий год. Поручаю министерству просвещения и Рособрнадзору оперативно разработать и внести соответствующий законопроект в правительство", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин напомнил, что в этом году было принято решение продлить на год аккредитацию образовательных учреждений, у которых она должна была закончиться 31 декабря, увеличить сроки действия квалификационных категорий педагогов, кроме того впервые подать заявление на лицензирование и аккредитацию образовательной деятельности можно в электронном виде.
"Это упростило работу образовательных организаций и самих педагогов, избавило их от процедур, которые обычно требуют участия большого количества людей. В условиях распространения коронавируса возможность избежать лишних контактов - это вопрос здоровья и безопасности", - сказал Мишустин.