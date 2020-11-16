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Религия и мировоззрение
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Мизулина объяснила решение отозвать проекты об изъятии детей
Мизулина объяснила решение отозвать проекты об изъятии детей
Решение отозвать законопроекты о внесудебном изъятии детей вызвано острыми дискуссиями в обществе, сообщила РИА Новости автор одного из законопроектов, сенатор... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:35
2020-11-16T16:57
религия и мировоззрение
религия
дети
россия
елена мизулина
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Решение отозвать законопроекты о внесудебном изъятии детей вызвано острыми дискуссиями в обществе, сообщила РИА Новости автор одного из законопроектов, сенатор Елена Мизулина.Ранее в понедельник другой автор Александр Башкин сообщил РИА Новости, что авторы двух законодательных инициатив о внесудебном изъятии детей отзывают их из Госдумы для их совместной доработки и нового внесения уже единого законопроекта."В связи с острыми дискуссиями, развернувшимися в обществе и парламенте, после проведения консультаций принято решение об отзыве обоих альтернативных законопроектов авторами. Будет создана рабочая группа на базе СФ для проведения согласований и подготовки единого согласованного варианта законопроекта, позволяющего защитить семьи от неправомерного вмешательства", - заявила Мизулина.
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религия, дети, россия, елена мизулина, общество

Мизулина объяснила решение отозвать проекты об изъятии детей

13:35 16.11.2020 (обновлено: 16:57 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕлена Мизулина во время заседания на тему: "Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей"
Елена Мизулина во время заседания на тему: Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Решение отозвать законопроекты о внесудебном изъятии детей вызвано острыми дискуссиями в обществе, сообщила РИА Новости автор одного из законопроектов, сенатор Елена Мизулина.
Ранее в понедельник другой автор Александр Башкин сообщил РИА Новости, что авторы двух законодательных инициатив о внесудебном изъятии детей отзывают их из Госдумы для их совместной доработки и нового внесения уже единого законопроекта.
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"В связи с острыми дискуссиями, развернувшимися в обществе и парламенте, после проведения консультаций принято решение об отзыве обоих альтернативных законопроектов авторами. Будет создана рабочая группа на базе СФ для проведения согласований и подготовки единого согласованного варианта законопроекта, позволяющего защитить семьи от неправомерного вмешательства", - заявила Мизулина.
 
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