https://ria.ru/20201116/mizulina-1584826484.html

Мизулина объяснила решение отозвать проекты об изъятии детей

Мизулина объяснила решение отозвать проекты об изъятии детей

Решение отозвать законопроекты о внесудебном изъятии детей вызвано острыми дискуссиями в обществе, сообщила РИА Новости автор одного из законопроектов, сенатор... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:35

2020-11-16T13:35

2020-11-16T16:57

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общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Решение отозвать законопроекты о внесудебном изъятии детей вызвано острыми дискуссиями в обществе, сообщила РИА Новости автор одного из законопроектов, сенатор Елена Мизулина.Ранее в понедельник другой автор Александр Башкин сообщил РИА Новости, что авторы двух законодательных инициатив о внесудебном изъятии детей отзывают их из Госдумы для их совместной доработки и нового внесения уже единого законопроекта."В связи с острыми дискуссиями, развернувшимися в обществе и парламенте, после проведения консультаций принято решение об отзыве обоих альтернативных законопроектов авторами. Будет создана рабочая группа на базе СФ для проведения согласований и подготовки единого согласованного варианта законопроекта, позволяющего защитить семьи от неправомерного вмешательства", - заявила Мизулина.

https://ria.ru/20201115/zakon-1584744387.html

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религия, дети, россия, елена мизулина, общество