https://ria.ru/20201116/miting-1584893553.html

Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры

Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры

Около тысячи участников оппозиционного митинга, устроенного в центре Еревана с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, пришли к зданию... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T19:09

2020-11-16T19:09

2020-11-16T19:09

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584877281_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_1b16c769dd646b50fc9aac2f5e6eac0f.jpg

ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Около тысячи участников оппозиционного митинга, устроенного в центре Еревана с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, пришли к зданию генеральной прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие пришли к зданию генеральной прокуратуры от площади у оперного театра, где проходил митинг.В настоящее время митингующие остановились у здания генеральной прокуратуры, тем самым перекрыв одну из дорог. Люди ведут себя спокойно, не провоцируя сотрудников МВД, иногда выкрикивая лозунги: "Никол предатель!". В свою очередь сотрудники МВД оцепили вход в здание. Обстановка на месте проведения мероприятия спокойная. Стычек с силовиками и внештатных ситуаций не происходит.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201116/miting-1584883719.html

https://ria.ru/20201114/stepanakert-1584607079.html

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире