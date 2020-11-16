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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/miting-1584893553.html
Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
Около тысячи участников оппозиционного митинга, устроенного в центре Еревана с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, пришли к зданию... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T19:09
2020-11-16T19:09
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
никол пашинян
нагорный карабах
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Около тысячи участников оппозиционного митинга, устроенного в центре Еревана с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, пришли к зданию генеральной прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие пришли к зданию генеральной прокуратуры от площади у оперного театра, где проходил митинг.В настоящее время митингующие остановились у здания генеральной прокуратуры, тем самым перекрыв одну из дорог. Люди ведут себя спокойно, не провоцируя сотрудников МВД, иногда выкрикивая лозунги: "Никол предатель!". В свою очередь сотрудники МВД оцепили вход в здание. Обстановка на месте проведения мероприятия спокойная. Стычек с силовиками и внештатных ситуаций не происходит.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201116/miting-1584883719.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире

Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры

19:09 16.11.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции на Площади Свободы в Ереване
Участники митинга оппозиции на Площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Около тысячи участников оппозиционного митинга, устроенного в центре Еревана с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, пришли к зданию генеральной прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие пришли к зданию генеральной прокуратуры от площади у оперного театра, где проходил митинг.
Митинг оппозиции на площади Свободы в Ереване. 16 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
В настоящее время митингующие остановились у здания генеральной прокуратуры, тем самым перекрыв одну из дорог. Люди ведут себя спокойно, не провоцируя сотрудников МВД, иногда выкрикивая лозунги: "Никол предатель!". В свою очередь сотрудники МВД оцепили вход в здание. Обстановка на месте проведения мероприятия спокойная. Стычек с силовиками и внештатных ситуаций не происходит.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеНикол ПашинянНагорный КарабахЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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