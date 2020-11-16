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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584789328.html
Российские миротворцы рассказали, как их встретили в Карабахе
Российские миротворцы рассказали, как их встретили в Карабахе
Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики положительно отнеслись к российским миротворцам и возлагают на их помощь большие надежды, заявил заместитель... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:04
2020-11-16T11:04
ситуация в нагорном карабахе
вооруженные силы рф
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики положительно отнеслись к российским миротворцам и возлагают на их помощь большие надежды, заявил заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе полковник Алексей Полюхович."Местные жители очень положительно встретили наш миротворческий контингент. Они надеются, что с нашим прибытием вернётся мирная жизнь", - сказал он.По его словам, в столице НКР Степанакерте постепенно возобновляется привычная жизнь. Организовано транспортное сообщение жителей Карабаха и в Армению и обратно по Лачинскому коридору. Полюхович отметил, что гражданский транспорт перемещается исключительно в сопровождении миротворцев."Как нам сказали, что миротворцы сюда приезжают, мы защищенными себя почувствовали, с облегчением вздохнули, что нас защищают всё-таки… Все говорят: "Раз русские приехали миротворцы, здесь нам уже будет спокойнее", - заявила журналистам жительница Степанакерта Наталья Петросян.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584779057.html
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584778902.html
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вооруженные силы рф, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Российские миротворцы рассказали, как их встретили в Карабахе

11:04 16.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики положительно отнеслись к российским миротворцам и возлагают на их помощь большие надежды, заявил заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе полковник Алексей Полюхович.
"Местные жители очень положительно встретили наш миротворческий контингент. Они надеются, что с нашим прибытием вернётся мирная жизнь", - сказал он.
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Пашинян рассказал о "точке невозврата" на переговорах по Карабаху
По его словам, в столице НКР Степанакерте постепенно возобновляется привычная жизнь. Организовано транспортное сообщение жителей Карабаха и в Армению и обратно по Лачинскому коридору. Полюхович отметил, что гражданский транспорт перемещается исключительно в сопровождении миротворцев.
"Как нам сказали, что миротворцы сюда приезжают, мы защищенными себя почувствовали, с облегчением вздохнули, что нас защищают всё-таки… Все говорят: "Раз русские приехали миротворцы, здесь нам уже будет спокойнее", - заявила журналистам жительница Степанакерта Наталья Петросян.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеВооруженные силы РФНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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