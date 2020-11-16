https://ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584789328.html

Российские миротворцы рассказали, как их встретили в Карабахе

Российские миротворцы рассказали, как их встретили в Карабахе

Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики положительно отнеслись к российским миротворцам и возлагают на их помощь большие надежды, заявил заместитель... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:04

2020-11-16T11:04

2020-11-16T11:04

ситуация в нагорном карабахе

вооруженные силы рф

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики положительно отнеслись к российским миротворцам и возлагают на их помощь большие надежды, заявил заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе полковник Алексей Полюхович."Местные жители очень положительно встретили наш миротворческий контингент. Они надеются, что с нашим прибытием вернётся мирная жизнь", - сказал он.По его словам, в столице НКР Степанакерте постепенно возобновляется привычная жизнь. Организовано транспортное сообщение жителей Карабаха и в Армению и обратно по Лачинскому коридору. Полюхович отметил, что гражданский транспорт перемещается исключительно в сопровождении миротворцев."Как нам сказали, что миротворцы сюда приезжают, мы защищенными себя почувствовали, с облегчением вздохнули, что нас защищают всё-таки… Все говорят: "Раз русские приехали миротворцы, здесь нам уже будет спокойнее", - заявила журналистам жительница Степанакерта Наталья Петросян.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584779057.html

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584778902.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире