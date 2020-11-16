https://ria.ru/20201116/mars-1584766641.html
Названа возможная причина исчезновения марсианской воды
Названа возможная причина исчезновения марсианской воды
Группа американских исследователей провела научную работу, которая позволила установить одну из вероятных причин потери воды с Марса. Статья с выводами ученых... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T07:43
2020-11-16T07:43
2020-11-16T07:48
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Раскрыта загадка исчезновения марсианской воды
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Группа американских исследователей провела научную работу, которая позволила установить одну из вероятных причин потери воды с Марса. Статья с выводами ученых опубликована в журнале Science.Исследователи обнаружили, что во время пыльных бурь вода с поверхности планеты достигает верхних слоев атмосферы, где она превращается в атомарный водород, который затем уходит из атмосферы Марса в космос. По мнению ученых, этот процесс повлиял на эволюцию климата на красной планете.В исследовании также отмечается, что количество воды в верхних слоях атмосферы изменялось в зависимости от сезона, достигая пика в южное лето и увеличивалось во время пыльных бурь.Ранее ученые нашли новые доказательства существования воды на Марсе, исследовав обнаруженный на территории пустыни Сахары метеорит. В минеральном составе небесного объекта специалисты нашли признаки окисления, свойственного для воды, которое, по словам одного из авторов работы, могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 миллиарда лет назад.
https://ria.ru/20201105/mars-1583204108.html
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