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https://ria.ru/20201116/mars-1584766641.html
Названа возможная причина исчезновения марсианской воды
Названа возможная причина исчезновения марсианской воды
Группа американских исследователей провела научную работу, которая позволила установить одну из вероятных причин потери воды с Марса. Статья с выводами ученых... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T07:43
2020-11-16T07:48
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Раскрыта загадка исчезновения марсианской воды
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Группа американских исследователей провела научную работу, которая позволила установить одну из вероятных причин потери воды с Марса. Статья с выводами ученых опубликована в журнале Science.Исследователи обнаружили, что во время пыльных бурь вода с поверхности планеты достигает верхних слоев атмосферы, где она превращается в атомарный водород, который затем уходит из атмосферы Марса в космос. По мнению ученых, этот процесс повлиял на эволюцию климата на красной планете.В исследовании также отмечается, что количество воды в верхних слоях атмосферы изменялось в зависимости от сезона, достигая пика в южное лето и увеличивалось во время пыльных бурь.Ранее ученые нашли новые доказательства существования воды на Марсе, исследовав обнаруженный на территории пустыни Сахары метеорит. В минеральном составе небесного объекта специалисты нашли признаки окисления, свойственного для воды, которое, по словам одного из авторов работы, могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 миллиарда лет назад.
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космос, марс, космос - риа наука, аризона, сша, наука

Названа возможная причина исчезновения марсианской воды

07:43 16.11.2020 (обновлено: 07:48 16.11.2020)
 
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/DLR/FU Berlin / Sirenum Fossae perspective viewТрещины и ямки в Южном полушарии Марса
Трещины и ямки в Южном полушарии Марса - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/DLR/FU Berlin / Sirenum Fossae perspective view
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Группа американских исследователей провела научную работу, которая позволила установить одну из вероятных причин потери воды с Марса. Статья с выводами ученых опубликована в журнале Science.
Исследователи обнаружили, что во время пыльных бурь вода с поверхности планеты достигает верхних слоев атмосферы, где она превращается в атомарный водород, который затем уходит из атмосферы Марса в космос. По мнению ученых, этот процесс повлиял на эволюцию климата на красной планете.
В исследовании также отмечается, что количество воды в верхних слоях атмосферы изменялось в зависимости от сезона, достигая пика в южное лето и увеличивалось во время пыльных бурь.
Ранее ученые нашли новые доказательства существования воды на Марсе, исследовав обнаруженный на территории пустыни Сахары метеорит. В минеральном составе небесного объекта специалисты нашли признаки окисления, свойственного для воды, которое, по словам одного из авторов работы, могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 миллиарда лет назад.
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