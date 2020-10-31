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Ученые доказали наличие воды на Марсе с помощью метеорита из Сахары
Ученые доказали наличие воды на Марсе с помощью метеорита из Сахары
Ученые нашли новые доказательства наличия воды на Марсе при анализе метеорита, обнаруженного в пустыне Сахара. Результаты соответствующего исследования... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T09:55
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марс
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токийский университет
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые нашли новые доказательства наличия воды на Марсе при анализе метеорита, обнаруженного в пустыне Сахара. Результаты соответствующего исследования опубликованы в Science Advances.Отмечается, что метеорит NWA 7533 массой 84 грамма был частью небесной скалы, которая распалась при входе в атмосферу Земли. Проанализировав минеральный состав метеорита, специалисты зафиксировали признаки окисления, свойственного для воды, а также сопоставили полученные данные с возрастом изучаемого объекта."Это окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 миллиарда лет назад во время удара, который расплавил часть коры. Наш анализ также предполагает, что такое столкновение высвободило бы много водорода, что способствовало бы потеплению в то время, когда на Марсе уже была плотная изолирующая атмосфера из углекислого газа ", — пояснил один из авторов исследования, профессор Такаси Микучи из Токийского университета.Как указывают специалисты, данное открытие показывает, что вода на планете была еще за 700 тысяч лет до установленной ранее даты.
https://ria.ru/20201007/mars-1578719996.html
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сахара, марс, космос - риа наука, токийский университет

Ученые доказали наличие воды на Марсе с помощью метеорита из Сахары

09:55 31.10.2020 (обновлено: 10:22 31.10.2020)
 
© Fotolia/artemp1Планета Марс
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Fotolia/artemp1
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые нашли новые доказательства наличия воды на Марсе при анализе метеорита, обнаруженного в пустыне Сахара. Результаты соответствующего исследования опубликованы в Science Advances.
Отмечается, что метеорит NWA 7533 массой 84 грамма был частью небесной скалы, которая распалась при входе в атмосферу Земли. Проанализировав минеральный состав метеорита, специалисты зафиксировали признаки окисления, свойственного для воды, а также сопоставили полученные данные с возрастом изучаемого объекта.
"Это окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 миллиарда лет назад во время удара, который расплавил часть коры. Наш анализ также предполагает, что такое столкновение высвободило бы много водорода, что способствовало бы потеплению в то время, когда на Марсе уже была плотная изолирующая атмосфера из углекислого газа ", — пояснил один из авторов исследования, профессор Такаси Микучи из Токийского университета.
Как указывают специалисты, данное открытие показывает, что вода на планете была еще за 700 тысяч лет до установленной ранее даты.
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