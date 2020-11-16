https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584858866.html

Онищенко рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в России

Онищенко рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в России

Снижения заболеваемости COVID-19 следует ожидать тогда, когда в РФ начнется кампания по массовой вакцинации, сообщил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:07

2020-11-16T16:07

2020-11-16T16:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

госдума рф

дмитрий песков

геннадий онищенко

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Снижения заболеваемости COVID-19 следует ожидать тогда, когда в РФ начнется кампания по массовой вакцинации, сообщил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ снова превысило 22 тысячи, составив 22 778, общее число достигло 1 948 603 случая."Сейчас начнем вакцинацию, и должен начаться спад", - сообщил Онищенко. Также он добавил, что "чем интенсивнее мы болеем, тем быстрее будет вырабатываться коллективный иммунитет".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT сказал, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ближайшие месяцы, она будет добровольной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, госдума рф, дмитрий песков, геннадий онищенко, общество