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Онищенко рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в России
Онищенко рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в России
Снижения заболеваемости COVID-19 следует ожидать тогда, когда в РФ начнется кампания по массовой вакцинации, сообщил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:07
2020-11-16T16:07
2020-11-16T16:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
госдума рф
дмитрий песков
геннадий онищенко
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Снижения заболеваемости COVID-19 следует ожидать тогда, когда в РФ начнется кампания по массовой вакцинации, сообщил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ снова превысило 22 тысячи, составив 22 778, общее число достигло 1 948 603 случая."Сейчас начнем вакцинацию, и должен начаться спад", - сообщил Онищенко. Также он добавил, что "чем интенсивнее мы болеем, тем быстрее будет вырабатываться коллективный иммунитет".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT сказал, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ближайшие месяцы, она будет добровольной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, госдума рф, дмитрий песков, геннадий онищенко, общество