https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584757471.html

Ученые обнаружили способный подавлять COVID-19 растительный продукт

Ученые обнаружили способный подавлять COVID-19 растительный продукт

Исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма заявили об обнаружении натуральных продуктов, которые способны... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T01:24

2020-11-16T01:24

2020-11-16T07:12

анатолий альтштейн

здоровье

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма заявили об обнаружении натуральных продуктов, которые способны подавить до 97 процентов патогенов коронавирусной инфекции в организме. Препринт статьи о работе ученых доступен на портале bioRxiv.Ученые отметили, что респираторные вирусы сначала поражают глотку человека. Исследователи выяснили, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают вирулицидным эффектом.Как установили специалисты, черноплодная рябина на 97 процентов подавляет активность коронавируса, а сок граната и зеленый чай — на 80 процентов. Натуральные соки и зеленый чай, по мнению ученых, способны ослабить COVID-19, поскольку создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус. Данному исследованию еще предстоит пройти оценку научного сообщества.Повторное заражение Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что может повлиять на повторное заражение коронавирусной инфекцией.Как отметил медик, уже во время первого заражения по иммунному ответу на заболевание можно оценить возможность повторного заболевания.Вирусолог указал, что главной защитой от коронавирусной инфекции является естественный иммунитет каждого человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но это происходит не всегда.Альтштейн отметил, что в редких случаях повторное заболевание может проходить тяжелее, чем в первый раз.Медик также подчеркнул, что вопрос повторного заражения коронавирусом пока недостаточно изучен, поэтому он призвал переболевших людей себя аккуратно и соблюдать меры предосторожности наравне с остальными. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html

https://ria.ru/20201115/zona-1584670625.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/koronavirus-1584285952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, здоровье, коронавирус covid-19, германия