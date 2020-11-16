https://ria.ru/20201116/kontakt-1584755930.html

Борис Джонсон самоизолировался после контакта с носителем коронавируса

Борис Джонсон самоизолировался после контакта с носителем коронавируса

Премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19, сообщил РИА Новости официальный представитель Даунинг-стрит. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T00:22

2020-11-16T00:22

2020-11-16T00:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

великобритания

лондон

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ЛОНДОН, 16 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19, сообщил РИА Новости официальный представитель Даунинг-стрит.Контакт с инфицированным COVID-19 был выявлен при помощи системы отслеживания NHS Test and Trace, отметил представитель Джонсона."Он будет продолжать работать из Даунинг-стрит, в том числе руководить правительством по работе с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.Как отметили в канцелярии, Джонсон 12 ноября встретился с группой депутатов на Даунинг-стрит, включая Ли Андерсона, у которого позже появились симптомы COVID-19. Тест на коронавирус показал положительный результат.Джонсон в конце марта этого года заболел коронавирусом и находился в самоизоляции. Однако вечером 5 апреля он был госпитализирован по рекомендации лечащего врача в качестве меры предосторожности, 6 апреля – доставлен в реанимацию. 9 апреля премьера перевели из реанимации в обычную палату, а 12 апреля выписали из больницы. После выписки глава британского правительства несколько дней восстанавливался в загородной резиденции Чекерс.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200525/1571981241.html

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коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, лондон, в мире