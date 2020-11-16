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Борис Джонсон самоизолировался после контакта с носителем коронавируса
Борис Джонсон самоизолировался после контакта с носителем коронавируса
Премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19, сообщил РИА Новости официальный представитель Даунинг-стрит. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T00:22
2020-11-16T00:22
2020-11-16T00:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
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ЛОНДОН, 16 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19, сообщил РИА Новости официальный представитель Даунинг-стрит.Контакт с инфицированным COVID-19 был выявлен при помощи системы отслеживания NHS Test and Trace, отметил представитель Джонсона."Он будет продолжать работать из Даунинг-стрит, в том числе руководить правительством по работе с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.Как отметили в канцелярии, Джонсон 12 ноября встретился с группой депутатов на Даунинг-стрит, включая Ли Андерсона, у которого позже появились симптомы COVID-19. Тест на коронавирус показал положительный результат.Джонсон в конце марта этого года заболел коронавирусом и находился в самоизоляции. Однако вечером 5 апреля он был госпитализирован по рекомендации лечащего врача в качестве меры предосторожности, 6 апреля – доставлен в реанимацию. 9 апреля премьера перевели из реанимации в обычную палату, а 12 апреля выписали из больницы. После выписки глава британского правительства несколько дней восстанавливался в загородной резиденции Чекерс.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, лондон, в мире
ЛОНДОН, 16 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова.
Премьер Великобритании
Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19, сообщил РИА Новости официальный представитель Даунинг-стрит.
"Да, премьер-министр ушел на самоизоляцию после контакта с кем-то из заразившихся коронавирусом", - сообщили в канцелярии премьера, добавив, что Джонсон чувствует себя хорошо и симптомов болезни у него нет.
Контакт с инфицированным COVID-19 был выявлен при помощи системы отслеживания NHS Test and Trace, отметил представитель Джонсона
.
"Он будет продолжать работать из Даунинг-стрит, в том числе руководить правительством по работе с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Как отметили в канцелярии, Джонсон 12 ноября встретился с группой депутатов на Даунинг-стрит, включая Ли Андерсона, у которого позже появились симптомы COVID-19. Тест на коронавирус показал положительный результат.
Джонсон в конце марта этого года заболел коронавирусом и находился в самоизоляции. Однако вечером 5 апреля он был госпитализирован по рекомендации лечащего врача в качестве меры предосторожности, 6 апреля – доставлен в реанимацию. 9 апреля премьера перевели из реанимации в обычную палату, а 12 апреля выписали из больницы. После выписки глава британского правительства несколько дней восстанавливался в загородной резиденции Чекерс.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.