https://ria.ru/20201116/kazakhstan-1584855454.html

В Казахстане будут производить российскую вакцину от COVID-19

В Казахстане будут производить российскую вакцину от COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что достиг договорённости с президентом России Владимиром Путиным о строительстве в республике завода по... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:49

2020-11-16T15:49

2020-11-16T16:28

касым-жомарт токаев

владимир путин

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

казахстан

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АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что достиг договорённости с президентом России Владимиром Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса.Пресс-служба Кремля сообщала, что 11 ноября Токаев и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого в частности затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана.Как сообщила пресс-служба главы республики, о достижении договоренности Токаев заявил в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.В ходе совещания президент также сообщил, что две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания."Важнейшая задача правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины", - отметил президент.Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане по состоянию на 16 ноября достигло 121 051, количество летальных исходов - 1945. Выздоровели более 108 тысяч пациентов. Кроме того, с начала августа в стране зафиксировали 40 197 случаев пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, а также 420 летальных случаев от нее.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584853861.html

https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584760263.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касым-жомарт токаев, владимир путин, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казахстан