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https://ria.ru/20201116/kazakhstan-1584855454.html
В Казахстане будут производить российскую вакцину от COVID-19
В Казахстане будут производить российскую вакцину от COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что достиг договорённости с президентом России Владимиром Путиным о строительстве в республике завода по... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:49
2020-11-16T16:28
касым-жомарт токаев
владимир путин
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
казахстан
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АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что достиг договорённости с президентом России Владимиром Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса.Пресс-служба Кремля сообщала, что 11 ноября Токаев и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого в частности затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана.Как сообщила пресс-служба главы республики, о достижении договоренности Токаев заявил в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.В ходе совещания президент также сообщил, что две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания."Важнейшая задача правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины", - отметил президент.Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане по состоянию на 16 ноября достигло 121 051, количество летальных исходов - 1945. Выздоровели более 108 тысяч пациентов. Кроме того, с начала августа в стране зафиксировали 40 197 случаев пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, а также 420 летальных случаев от нее.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584853861.html
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касым-жомарт токаев, владимир путин, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казахстан

В Казахстане будут производить российскую вакцину от COVID-19

15:49 16.11.2020 (обновлено: 16:28 16.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что достиг договорённости с президентом России Владимиром Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса.
Пресс-служба Кремля сообщала, что 11 ноября Токаев и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого в частности затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана.
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Как сообщила пресс-служба главы республики, о достижении договоренности Токаев заявил в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.
"Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект", - приводит пресс-служба слова Токаева.
В ходе совещания президент также сообщил, что две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания.
"Важнейшая задача правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины", - отметил президент.
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Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане по состоянию на 16 ноября достигло 121 051, количество летальных исходов - 1945. Выздоровели более 108 тысяч пациентов. Кроме того, с начала августа в стране зафиксировали 40 197 случаев пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, а также 420 летальных случаев от нее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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