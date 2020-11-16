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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584888603.html
Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
Ситуация в Нагорном Карабахе еще достаточно хрупкая, но есть ряд факторов, которые работают на устойчивость достигнутых договоренностей, считает ведущий научный РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:33
2020-11-16T18:33
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
мгимо
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе еще достаточно хрупкая, но есть ряд факторов, которые работают на устойчивость достигнутых договоренностей, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.При этом он отметил, что существует и ряд факторов, которые работают на устойчивость достигнутых договоренностей. "В конфликте двух стран у Азербайджана обозначилось ощутимое преимущество. Но вместе с тем есть некое понимание "красных линий" и того, что углублять конфликт с Россией нельзя излишне. И Турция тоже понимает, что совсем сносить имеющиеся ограничители нельзя. Это дает некое основание того, что, может быть, мы увидим усиление этой конструкции... Но эту конструкцию надо укреплять", - заключил Маркедонов.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584527673.html
нагорный карабах
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никол пашинян, нагорный карабах, мгимо, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху

18:33 16.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе еще достаточно хрупкая, но есть ряд факторов, которые работают на устойчивость достигнутых договоренностей, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.

"Еще не остыли эти разрушенные раны. Плюс давайте не забывать, какие страсти кипят в Армении. Если вдруг будет приход новой силы, которая скажет, что не хочет выполнять то, что подписал (премьер-министр Армении Никол) Пашинян", - сказал эксперт в ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай".

При этом он отметил, что существует и ряд факторов, которые работают на устойчивость достигнутых договоренностей. "В конфликте двух стран у Азербайджана обозначилось ощутимое преимущество. Но вместе с тем есть некое понимание "красных линий" и того, что углублять конфликт с Россией нельзя излишне. И Турция тоже понимает, что совсем сносить имеющиеся ограничители нельзя. Это дает некое основание того, что, может быть, мы увидим усиление этой конструкции... Но эту конструкцию надо укреплять", - заключил Маркедонов.
Люди у монастыря Дадиванк в Карвачарском районе Карабаха - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 17:35Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин назвал число жертв конфликта в Карабахе
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

Встречающие и беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

Миротворцы, сопровождающие автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

Бронемашина миротворцев и полицейская машина сопровождают автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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