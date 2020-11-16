https://ria.ru/20201116/karabakh-1584888603.html

Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху

Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху

Ситуация в Нагорном Карабахе еще достаточно хрупкая, но есть ряд факторов, которые работают на устойчивость достигнутых договоренностей, считает ведущий научный РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:33

2020-11-16T18:33

2020-11-16T18:33

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

мгимо

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе еще достаточно хрупкая, но есть ряд факторов, которые работают на устойчивость достигнутых договоренностей, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.При этом он отметил, что существует и ряд факторов, которые работают на устойчивость достигнутых договоренностей. "В конфликте двух стран у Азербайджана обозначилось ощутимое преимущество. Но вместе с тем есть некое понимание "красных линий" и того, что углублять конфликт с Россией нельзя излишне. И Турция тоже понимает, что совсем сносить имеющиеся ограничители нельзя. Это дает некое основание того, что, может быть, мы увидим усиление этой конструкции... Но эту конструкцию надо укреплять", - заключил Маркедонов.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584527673.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, мгимо, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире