Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
"Еще не остыли эти разрушенные раны. Плюс давайте не забывать, какие страсти кипят в Армении. Если вдруг будет приход новой силы, которая скажет, что не хочет выполнять то, что подписал (премьер-министр Армении Никол) Пашинян", - сказал эксперт в ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай".
Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.
Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.
Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.
Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.
Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.
Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.
Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.
Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.
Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.
Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.
Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.
Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.
Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.
Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.
Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.
Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.
В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.
В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.
Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.
Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.
Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.
Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.
Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.
Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.
Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.
Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.
Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.
Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.
В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.
Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.