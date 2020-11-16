https://ria.ru/20201116/karabakh-1584846059.html

Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, заявили в Минобороны

Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, заявили в Минобороны

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:06

2020-11-16T15:06

2020-11-16T15:06

ситуация в нагорном карабахе

игорь конашенков

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российского миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки", - сказал он.По его словам, контроль ведется миротворцами на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти – в северной. Также в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений."Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Конашенков.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире