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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584846059.html
Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, заявили в Минобороны
Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, заявили в Минобороны
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:06
2020-11-16T15:06
ситуация в нагорном карабахе
игорь конашенков
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российского миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки", - сказал он.По его словам, контроль ведется миротворцами на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти – в северной. Также в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений."Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Конашенков.
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нагорный карабах
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игорь конашенков, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире

Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, заявили в Минобороны

15:06 16.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновРоссийский миротворец в Нагорном Карабахе.
Российский миротворец в Нагорном Карабахе. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российского миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки", - сказал он.
По его словам, контроль ведется миротворцами на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти – в северной. Также в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений.
"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Конашенков.
Выдвижение колонны с техникой миротворческой бригады на аэродром Ульяновск-Восточный. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 16:23Ситуация в Нагорном Карабахе
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Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
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