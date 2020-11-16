https://ria.ru/20201116/karabakh-1584791979.html

В Баку назвали число погибших жителей за время эскалации в Карабахе

В Баку назвали число погибших жителей за время эскалации в Карабахе

Число погибших мирных жителей Азербайджана за время эскалации в Карабахе составило 94, ранены 414 человек, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:15

2020-11-16T11:15

2020-11-16T11:21

ситуация в нагорном карабахе

генпрокуратура азербайджана

нагорный карабах

в мире

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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Число погибших мирных жителей Азербайджана за время эскалации в Карабахе составило 94, ранены 414 человек, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики."Число погибших мирных жителей – 94, число раненых мирных жителей – 414. Число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние, – 3410, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние, - 512, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние, – 120", - сообщает пресс-служба ведомства.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201115/spisok-1584706035.html

нагорный карабах

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генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, в мире