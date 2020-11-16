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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584778902.html
Пашинян назвал число армянских военных, пропавших без вести в Карабахе
Пашинян назвал число армянских военных, пропавших без вести в Карабахе
Несколько сотен армянских военнослужащих пропали без вести в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:13
2020-11-16T10:21
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Несколько сотен армянских военнослужащих пропали без вести в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян."Без вести пропали несколько сотен человек. Мы надеемся найти часть из них живыми. Вчера был обнаружен раненый, который ранее числился погибшим", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.Он добавил, что обмен пленными начнется после обмена телами погибших. Премьер считает, что день траура целесообразно установить в Армении после завершения обмена телами.Глава правительства также отметил важность решения социальных проблем военнослужащих.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201116/tela-1584763089.html
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ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире

Пашинян назвал число армянских военных, пропавших без вести в Карабахе

10:13 16.11.2020 (обновлено: 10:21 16.11.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Несколько сотен армянских военнослужащих пропали без вести в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Без вести пропали несколько сотен человек. Мы надеемся найти часть из них живыми. Вчера был обнаружен раненый, который ранее числился погибшим", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.
Араик Арутюнян во время поездки в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
04:43Ситуация в Нагорном Карабахе
Глава НКР сообщил о вывезенных из Карабаха телах 150 армянских военных
Он добавил, что обмен пленными начнется после обмена телами погибших. Премьер считает, что день траура целесообразно установить в Армении после завершения обмена телами.
Глава правительства также отметил важность решения социальных проблем военнослужащих.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанНикол ПашинянНагорный КарабахАрменияВ мире
 
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