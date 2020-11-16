https://ria.ru/20201116/isk-1584894293.html

Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы получил иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть заявление о том, что Навальный... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T19:20

2020-11-16T19:20

2020-11-16T19:20

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

алексей навальный

центральное разведывательное управление

главное разведывательное управление рф

дмитрий песков

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы получил иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть заявление о том, что Навальный озвучивает информацию от ЦРУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."В адрес суда поступило исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С. о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказала она.Пресс-секретарь отметила, что предметом спора стали опубликованные в СМИ фразы Пескова: "В целом учитывая, что с больным (Навальным в период его госпитализации – ред.) работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".В иске Навальный просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивает на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента."Иск только поступил, никакого процессуального решения по нему не вынесено", - уточнила Кокая.Денежных требований не заявлено, добавила пресс-секретарь суда.

https://ria.ru/20201116/isk-1584861399.html

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москва

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), алексей навальный, центральное разведывательное управление, главное разведывательное управление рф, дмитрий песков, москва, происшествия