https://ria.ru/20201116/isk-1584894293.html
Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы получил иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть заявление о том, что Навальный... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T19:20
2020-11-16T19:20
2020-11-16T19:20
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
алексей навальный
центральное разведывательное управление
главное разведывательное управление рф
дмитрий песков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577438509_0:0:3330:1873_1400x0_80_0_0_641d7a44adf29c9699c564f1e0d8ca97.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы получил иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть заявление о том, что Навальный озвучивает информацию от ЦРУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."В адрес суда поступило исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С. о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказала она.Пресс-секретарь отметила, что предметом спора стали опубликованные в СМИ фразы Пескова: "В целом учитывая, что с больным (Навальным в период его госпитализации – ред.) работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".В иске Навальный просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивает на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента."Иск только поступил, никакого процессуального решения по нему не вынесено", - уточнила Кокая.Денежных требований не заявлено, добавила пресс-секретарь суда.
https://ria.ru/20201116/isk-1584861399.html
https://ria.ru/20201114/ataka-1584579397.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577438509_240:0:2971:2048_1400x0_80_0_0_55f1ad86630cdd3b7bb9eae356c8e81c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), алексей навальный, центральное разведывательное управление, главное разведывательное управление рф, дмитрий песков, москва, происшествия