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Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы получил иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть заявление о том, что Навальный... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T19:20
2020-11-16T19:20
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
алексей навальный
центральное разведывательное управление
главное разведывательное управление рф
дмитрий песков
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы получил иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть заявление о том, что Навальный озвучивает информацию от ЦРУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."В адрес суда поступило исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С. о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказала она.Пресс-секретарь отметила, что предметом спора стали опубликованные в СМИ фразы Пескова: "В целом учитывая, что с больным (Навальным в период его госпитализации – ред.) работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".В иске Навальный просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивает на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента."Иск только поступил, никакого процессуального решения по нему не вынесено", - уточнила Кокая.Денежных требований не заявлено, добавила пресс-секретарь суда.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), алексей навальный, центральное разведывательное управление, главное разведывательное управление рф, дмитрий песков, москва, происшествия

Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову

19:20 16.11.2020
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы получил иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть заявление о том, что Навальный озвучивает информацию от ЦРУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В адрес суда поступило исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С. о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказала она.
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Пресс-секретарь отметила, что предметом спора стали опубликованные в СМИ фразы Пескова: "В целом учитывая, что с больным (Навальным в период его госпитализации – ред.) работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".
В иске Навальный просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивает на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.
"Иск только поступил, никакого процессуального решения по нему не вынесено", - уточнила Кокая.
Денежных требований не заявлено, добавила пресс-секретарь суда.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Алексей НавальныйЦентральное разведывательное управлениеГлавное разведывательное управление РФДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
 
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