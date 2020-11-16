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Пригожин подал к оппозиции шесть исков более чем на 30 миллионов рублей
Пригожин подал к оппозиции шесть исков более чем на 30 миллионов рублей
Московские суды приняли к производству шесть исков бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к представителям оппозиции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:22
2020-11-16T16:22
2020-11-16T16:22
евгений пригожин
алексей навальный
максим шевченко
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Московские суды приняли к производству шесть исков бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к представителям оппозиции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службах инстанций.Ответчиками названы оппозиционер Алексей Навальный, сотрудники возглавляемого им "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), издание Znak.com и политик Максим Шевченко.Представляющий интересы Пригожина юрист Игорь Елисеев пояснил РИА Новости, что предприниматель во всех заявлениях просит инстанции опровергнуть порочащие честь сведения и взыскать в его пользу компенсации на общую сумму более 30 миллионов рублей."Во всех исках фигурируют следующие требования – мы просим суды обязать ответчиков опровергнуть те или иные сведения, порочащие честь и достоинство, признать сведения оскорбительными, удалить их, а также взыскать компенсации морального вреда. Почти по каждому иску мы просим взыскать с ответчиков 5 миллионов рублей, по одному из исков – 7 миллионов", - рассказал собеседник агентства.Как следует из картотеки судебных дел, Симоновский суд принял к производству два иска от Пригожина – ответчицей по ним является Любовь Соболь. В первом случае она будет оппонировать бизнесмену в компании Навального, а во втором – издания Znak.com.Еще два заявления зарегистрированы Савеловским районным судом к Леониду Волкову и Максиму Шевченко. Беседы по всем вышеуказанным искам пройдут в один день, 30 ноября.Отдельный иск предприниматель направил в Люблинский суд Москвы к тому же Навальному. Еще одно заявление было подано к Владимиру Милову в Черемушкинский суд столицы. Беседы по данным спорам назначены на 23 ноября.На прошлой неделе Тверской суд Москвы по схожему иску обязал Соболь и телеканал "Царьград" опровергнуть утверждение из видеоролика о том, что Пригожин причастен к нападению на мужа оппозиционерки Сергея Мохова, а также удалить фрагмент записи. В этом заявлении о денежной компенсации речь не шла.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/prigozhin-1579943715.html
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РИА Новости
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евгений пригожин, алексей навальный, максим шевченко, москва, происшествия
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости.
Московские суды приняли к производству шесть исков бизнесмена Евгения Пригожина
о защите чести и достоинства к представителям оппозиции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службах инстанций.
Ответчиками названы оппозиционер Алексей Навальный
, сотрудники возглавляемого им "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), издание Znak.com и политик Максим Шевченко
.
Представляющий интересы Пригожина юрист Игорь Елисеев пояснил РИА Новости, что предприниматель во всех заявлениях просит инстанции опровергнуть порочащие честь сведения и взыскать в его пользу компенсации на общую сумму более 30 миллионов рублей.
"Во всех исках фигурируют следующие требования – мы просим суды обязать ответчиков опровергнуть те или иные сведения, порочащие честь и достоинство, признать сведения оскорбительными, удалить их, а также взыскать компенсации морального вреда. Почти по каждому иску мы просим взыскать с ответчиков 5 миллионов рублей, по одному из исков – 7 миллионов", - рассказал собеседник агентства.
Как следует из картотеки судебных дел, Симоновский суд принял к производству два иска от Пригожина – ответчицей по ним является Любовь Соболь. В первом случае она будет оппонировать бизнесмену в компании Навального, а во втором – издания Znak.com.
Еще два заявления зарегистрированы Савеловским районным судом к Леониду Волкову и Максиму Шевченко. Беседы по всем вышеуказанным искам пройдут в один день, 30 ноября.
Отдельный иск предприниматель направил в Люблинский суд Москвы к тому же Навальному. Еще одно заявление было подано к Владимиру Милову в Черемушкинский суд столицы. Беседы по данным спорам назначены на 23 ноября.
На прошлой неделе Тверской суд Москвы по схожему иску обязал Соболь и телеканал "Царьград" опровергнуть утверждение из видеоролика о том, что Пригожин причастен к нападению на мужа оппозиционерки Сергея Мохова, а также удалить фрагмент записи. В этом заявлении о денежной компенсации речь не шла.