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Новые iPhone вызвали традиционно высокий спрос у россиян
Новые iPhone вызвали традиционно высокий спрос у россиян
Новые iPhone вызвали традиционно высокий спрос у россиян - за три дня первая партия смартфонов почти распродана, сети ожидают новых поставок, рассказали РИА... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:37
2020-11-16T17:37
билайн
связной
мегафон
apple iphone
м.видео
apple
эльдорадо
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новые iPhone вызвали традиционно высокий спрос у россиян - за три дня первая партия смартфонов почти распродана, сети ожидают новых поставок, рассказали РИА Новости представители крупнейших российских розничных сетей электроники.Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стали доступны с 13 ноября. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini можно приобрести в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - за 109,99-139,99 тысячи рублей."Первую партию iPhone 12 Pro Max в розничной сети "Мегафон Ритейл" и интернет-магазине уже раскупили. Во время предзаказа на эту модель приходилось 80% заявок. Самый популярный цвет этой модели - синий, объем памяти - 256 Гб. В ближайшее время мы ждем новые поставки. iPhone 12 Mini еще есть в наличии", - прокомментировал ситуацию гендиректор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин.В re:Store iPhone 12 Pro Max раскуплены, в свободной продаже остались только iPhone 12 mini, компания ожидает новых поставок, а пока доставляет смартфоны, купленные во время предзаказа. "По итогам первого уик-энда продаж в рознице "Билайн" наблюдается дефицит отдельных моделей iPhone 12 Pro Max. Первое место по популярности делят iPhone 12 Pro Max с памятью 256 Гб в золотом цвете и эта же модель в цвете "Тихоокеанский синий", - рассказали в пресс-службе.В "М.Видео.Эльдорадо" зафиксировали высокий спрос на всю новую линейку Apple – как на модели, стартовавшие в октябре, так и на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Maх. "Благодаря успешному старту новинок Apple существенно укрепила рыночные позиции. В "М.Видео" и "Эльдорадо" сейчас доступно большинство моделей из новой линейки как в рассрочку, так и по программе trade-in со скидками до 50 тысяч рублей. У покупателей теперь есть возможность протестировать и сравнить все модели новой линейки в магазинах, что служит дополнительным драйвером спроса, как и приближающиеся новогодние праздники", - сообщил представитель компании.По итогам первого уик-энда около 80% продаж пришлось на iPhone 12 Pro Max и в "Связном". "Чаще всего покупатели "Связного" выбирают эту модель в цвете "Тихоокеанский синий" в конфигурации на 256 Гб. Хитом продаж iPhone 12 mini стала модель в "синем" решении, но уже в конфигурации на 128 Гб, на которую приходится почти половина продаж этой модели. Наибольший интерес к новинкам проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара", - пояснил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.
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билайн, связной, мегафон, apple iphone, м.видео, apple, эльдорадо, москва, санкт-петербург, казань, технологии

Новые iPhone вызвали традиционно высокий спрос у россиян

17:37 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новые iPhone вызвали традиционно высокий спрос у россиян - за три дня первая партия смартфонов почти распродана, сети ожидают новых поставок, рассказали РИА Новости представители крупнейших российских розничных сетей электроники.
Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стали доступны с 13 ноября. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini можно приобрести в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - за 109,99-139,99 тысячи рублей.
Покупательница держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 14:35
Россияне стали перепродавать новые iPhone сразу после покупки
"Первую партию iPhone 12 Pro Max в розничной сети "Мегафон Ритейл" и интернет-магазине уже раскупили. Во время предзаказа на эту модель приходилось 80% заявок. Самый популярный цвет этой модели - синий, объем памяти - 256 Гб. В ближайшее время мы ждем новые поставки. iPhone 12 Mini еще есть в наличии", - прокомментировал ситуацию гендиректор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин.
В re:Store iPhone 12 Pro Max раскуплены, в свободной продаже остались только iPhone 12 mini, компания ожидает новых поставок, а пока доставляет смартфоны, купленные во время предзаказа. "По итогам первого уик-энда продаж в рознице "Билайн" наблюдается дефицит отдельных моделей iPhone 12 Pro Max. Первое место по популярности делят iPhone 12 Pro Max с памятью 256 Гб в золотом цвете и эта же модель в цвете "Тихоокеанский синий", - рассказали в пресс-службе.
Новые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 10:02Инфографика
Новые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max
В "М.Видео.Эльдорадо" зафиксировали высокий спрос на всю новую линейку Apple – как на модели, стартовавшие в октябре, так и на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Maх. "Благодаря успешному старту новинок Apple существенно укрепила рыночные позиции. В "М.Видео" и "Эльдорадо" сейчас доступно большинство моделей из новой линейки как в рассрочку, так и по программе trade-in со скидками до 50 тысяч рублей. У покупателей теперь есть возможность протестировать и сравнить все модели новой линейки в магазинах, что служит дополнительным драйвером спроса, как и приближающиеся новогодние праздники", - сообщил представитель компании.
По итогам первого уик-энда около 80% продаж пришлось на iPhone 12 Pro Max и в "Связном". "Чаще всего покупатели "Связного" выбирают эту модель в цвете "Тихоокеанский синий" в конфигурации на 256 Гб. Хитом продаж iPhone 12 mini стала модель в "синем" решении, но уже в конфигурации на 128 Гб, на которую приходится почти половина продаж этой модели. Наибольший интерес к новинкам проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара", - пояснил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.
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