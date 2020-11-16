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"Роскосмос" рассекретил документы о лунной гонке между СССР и США
"Роскосмос" рассекретил документы о лунной гонке между СССР и США
В один из ключевых моментов лунной гонки в СССР задались вопросом: если не получится доставить лунный грунт на Землю раньше США, не следует ли отменить запуск... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:29
2020-11-16T15:49
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космос - риа наука
российская академия наук
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В один из ключевых моментов лунной гонки в СССР задались вопросом: если не получится доставить лунный грунт на Землю раньше США, не следует ли отменить запуск советской станции, следует из рассекреченного "Роскосмосом" документа.На сайте госкорпорации размещена стенограмма заседания коллегии Министерства общего машиностроения, прошедшего 8 мая 1969 года. В нем, в частности, участвовали министр общего машиностроения СССР Сергей Афанасьев и главный конструктор КБ имени Лавочкина Георгий Бабакин.В тот момент Советский Союз готовился отправить на Луну автоматическую станцию Е-8-5 для доставки грунта на Землю, а США — к пилотируемому полету корабля "Аполлон-11" с первой высадкой на естественный спутник Земли."Если американцы ["Аполлон-11"] садятся 17 июня и пересылают нам грунт, если они его возьмут, они пришлют нам его, какие ваши предложения тогда? Как будет с программой [полета станций Е-8-5], если будет [ее] неудачный пуск в июне?" — спрашивал Афанасьев Бабакина.Бабакин ответил, что считает необходимым все равно проводить запуск станции Е-8-5."В печати говорилось, что Советский Союз идет по пути автоматических аппаратов. Не будет ничего особенного, если мы произведем автоматическую поставку [грунта] позже [США]", — отметил он.Афанасьев при этом указал, что запуску станции Е-8-5 придается "особое политическое значение": "Если получится так, что машина сядет и этот грунтозаборщик начнет вместо грунта лунную атмосферу собирать, это будет позор".Запуск станции Е-8-5 к Луне ракетой-носителем "Протон-К" с космодрома Байконур 14 июня 1969 года завершился аварией из-за отказа разгонного блока "Д". Через месяц, 13 июля, была успешно запущена станция "Луна-15", однако она разбилась при посадке на Луну 21 июля, в дни первой высадки американцев на естественный спутник Земли.В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА. В общей сложности США привезли с Луны 391 килограмм грунта.В 1970-1976 годах советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю 326 граммов лунного грунта, который хранится в Институте геохимии и аналитической химии РАН. Там же находятся 14 граммов грунта, доставленные американскими кораблями "Аполлон-14" и "Аполлон-16".
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земля, луна, институт геохимии и аналитической химии, космос - риа наука, российская академия наук, сергей афанасьев, наса, сша

"Роскосмос" рассекретил документы о лунной гонке между СССР и США

13:29 16.11.2020 (обновлено: 15:49 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В один из ключевых моментов лунной гонки в СССР задались вопросом: если не получится доставить лунный грунт на Землю раньше США, не следует ли отменить запуск советской станции, следует из рассекреченного "Роскосмосом" документа.
На сайте госкорпорации размещена стенограмма заседания коллегии Министерства общего машиностроения, прошедшего 8 мая 1969 года. В нем, в частности, участвовали министр общего машиностроения СССР Сергей Афанасьев и главный конструктор КБ имени Лавочкина Георгий Бабакин.
© Фото : РоскосмосУстройство передвижной лаборатории "Луноход-1"
Устройство передвижной лаборатории Луноход-1 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Роскосмос
Устройство передвижной лаборатории "Луноход-1"
В тот момент Советский Союз готовился отправить на Луну автоматическую станцию Е-8-5 для доставки грунта на Землю, а США — к пилотируемому полету корабля "Аполлон-11" с первой высадкой на естественный спутник Земли.
"Если американцы ["Аполлон-11"] садятся 17 июня и пересылают нам грунт, если они его возьмут, они пришлют нам его, какие ваши предложения тогда? Как будет с программой [полета станций Е-8-5], если будет [ее] неудачный пуск в июне?" — спрашивал Афанасьев Бабакина.
Бабакин ответил, что считает необходимым все равно проводить запуск станции Е-8-5.
"В печати говорилось, что Советский Союз идет по пути автоматических аппаратов. Не будет ничего особенного, если мы произведем автоматическую поставку [грунта] позже [США]", — отметил он.
© Фото : РоскосмосСхема космической головной части, включающей объект Е-8 ("Луноход-1" на посадочной ступени) и разгонный блок "Д"
Схема космической головной части, включающей Объект Е-8 (Луноход-1 на посадочной ступени) и разгонный Блок Д - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Роскосмос
Схема космической головной части, включающей объект Е-8 ("Луноход-1" на посадочной ступени) и разгонный блок "Д"
Афанасьев при этом указал, что запуску станции Е-8-5 придается "особое политическое значение": "Если получится так, что машина сядет и этот грунтозаборщик начнет вместо грунта лунную атмосферу собирать, это будет позор".
Запуск станции Е-8-5 к Луне ракетой-носителем "Протон-К" с космодрома Байконур 14 июня 1969 года завершился аварией из-за отказа разгонного блока "Д". Через месяц, 13 июля, была успешно запущена станция "Луна-15", однако она разбилась при посадке на Луну 21 июля, в дни первой высадки американцев на естественный спутник Земли.
© Фото : Роскосмос Зоны обзора телекамер и телефотометров "Лунохода-1"
 Зоны обзора телекамер и телефотометров Лунохода-1 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Роскосмос
Зоны обзора телекамер и телефотометров "Лунохода-1"
В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА. В общей сложности США привезли с Луны 391 килограмм грунта.
В 1970-1976 годах советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю 326 граммов лунного грунта, который хранится в Институте геохимии и аналитической химии РАН. Там же находятся 14 граммов грунта, доставленные американскими кораблями "Аполлон-14" и "Аполлон-16".
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