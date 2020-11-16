https://ria.ru/20201116/gonka-1584825168.html

"Роскосмос" рассекретил документы о лунной гонке между СССР и США

"Роскосмос" рассекретил документы о лунной гонке между СССР и США

В один из ключевых моментов лунной гонки в СССР задались вопросом: если не получится доставить лунный грунт на Землю раньше США, не следует ли отменить запуск... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:29

2020-11-16T13:29

2020-11-16T15:49

хочу стать космонавтом

земля

луна

институт геохимии и аналитической химии

космос - риа наука

российская академия наук

сергей афанасьев

наса

сша

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В один из ключевых моментов лунной гонки в СССР задались вопросом: если не получится доставить лунный грунт на Землю раньше США, не следует ли отменить запуск советской станции, следует из рассекреченного "Роскосмосом" документа.На сайте госкорпорации размещена стенограмма заседания коллегии Министерства общего машиностроения, прошедшего 8 мая 1969 года. В нем, в частности, участвовали министр общего машиностроения СССР Сергей Афанасьев и главный конструктор КБ имени Лавочкина Георгий Бабакин.В тот момент Советский Союз готовился отправить на Луну автоматическую станцию Е-8-5 для доставки грунта на Землю, а США — к пилотируемому полету корабля "Аполлон-11" с первой высадкой на естественный спутник Земли."Если американцы ["Аполлон-11"] садятся 17 июня и пересылают нам грунт, если они его возьмут, они пришлют нам его, какие ваши предложения тогда? Как будет с программой [полета станций Е-8-5], если будет [ее] неудачный пуск в июне?" — спрашивал Афанасьев Бабакина.Бабакин ответил, что считает необходимым все равно проводить запуск станции Е-8-5."В печати говорилось, что Советский Союз идет по пути автоматических аппаратов. Не будет ничего особенного, если мы произведем автоматическую поставку [грунта] позже [США]", — отметил он.Афанасьев при этом указал, что запуску станции Е-8-5 придается "особое политическое значение": "Если получится так, что машина сядет и этот грунтозаборщик начнет вместо грунта лунную атмосферу собирать, это будет позор".Запуск станции Е-8-5 к Луне ракетой-носителем "Протон-К" с космодрома Байконур 14 июня 1969 года завершился аварией из-за отказа разгонного блока "Д". Через месяц, 13 июля, была успешно запущена станция "Луна-15", однако она разбилась при посадке на Луну 21 июля, в дни первой высадки американцев на естественный спутник Земли.В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА. В общей сложности США привезли с Луны 391 килограмм грунта.В 1970-1976 годах советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю 326 граммов лунного грунта, который хранится в Институте геохимии и аналитической химии РАН. Там же находятся 14 граммов грунта, доставленные американскими кораблями "Аполлон-14" и "Аполлон-16".

https://ria.ru/20201025/rogozin-1581496277.html

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луна

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земля, луна, институт геохимии и аналитической химии, космос - риа наука, российская академия наук, сергей афанасьев, наса, сша