В России резко вырос спрос на искусственные ели
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries в начале ноября отметил нетипичное для этого времени увеличение спроса на искусственные ели со стороны россиян, которые из-за введенных ограничений готовятся встречать Новый Год в кругу семьи, говорится в сообщении компании.
"За последнюю неделю (с 9 по 15 ноября) в Московском регионе в 8 раз выросло число покупок искусственных елей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несезонный рост спроса отмечается и в регионах страны. В Санкт-Петербурге за прошлую неделю продажи искусственных елей выросли в 6 раз год к году, а в целом по России – в 11 раз год к году", - отмечается в релизе.
Чаще всего, по данным Wildberries, россияне приобретают искусственные ели по цене от 8 до 15 тысяч рублей и высотой от 150 до 180 сантиметров.
Согласно релизу, с 9 по 15 ноября вырос спрос и на сопутствующую новогоднюю атрибутику. Число купленных гирлянд увеличилось в 5 раз, декоративного снега - в 7 раз, елочных украшений и шарок - в 3 раза, новогоднего "дождика" и пиньят - в 5 раз, снежинок – в 8 раз.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала, а ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 (только на вынос или с доставкой).
Собянин также отметил, что массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, но гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает.