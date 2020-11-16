Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/elka-1584821349.html
В России резко вырос спрос на искусственные ели
В России резко вырос спрос на искусственные ели
Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries в начале ноября отметил нетипичное для этого времени увеличение спроса на искусственные ели со стороны... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:10
2020-11-16T13:10
wildberries
новый год
сергей собянин
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113044/50/1130445098_0:126:3193:1922_1400x0_80_0_0_de5003f3e95bf0a37abb157a7d502259.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries в начале ноября отметил нетипичное для этого времени увеличение спроса на искусственные ели со стороны россиян, которые из-за введенных ограничений готовятся встречать Новый Год в кругу семьи, говорится в сообщении компании."За последнюю неделю (с 9 по 15 ноября) в Московском регионе в 8 раз выросло число покупок искусственных елей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несезонный рост спроса отмечается и в регионах страны. В Санкт-Петербурге за прошлую неделю продажи искусственных елей выросли в 6 раз год к году, а в целом по России – в 11 раз год к году", - отмечается в релизе.Чаще всего, по данным Wildberries, россияне приобретают искусственные ели по цене от 8 до 15 тысяч рублей и высотой от 150 до 180 сантиметров.Согласно релизу, с 9 по 15 ноября вырос спрос и на сопутствующую новогоднюю атрибутику. Число купленных гирлянд увеличилось в 5 раз, декоративного снега - в 7 раз, елочных украшений и шарок - в 3 раза, новогоднего "дождика" и пиньят - в 5 раз, снежинок – в 8 раз.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала, а ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 (только на вынос или с доставкой).Собянин также отметил, что массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, но гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/elka-1579917025.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113044/50/1130445098_232:0:2963:2048_1400x0_80_0_0_3a8d1e96d597b6ba8c324493644883a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
wildberries, новый год, сергей собянин, москва, санкт-петербург, общество

В России резко вырос спрос на искусственные ели

13:10 16.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries в начале ноября отметил нетипичное для этого времени увеличение спроса на искусственные ели со стороны россиян, которые из-за введенных ограничений готовятся встречать Новый Год в кругу семьи, говорится в сообщении компании.
"За последнюю неделю (с 9 по 15 ноября) в Московском регионе в 8 раз выросло число покупок искусственных елей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несезонный рост спроса отмечается и в регионах страны. В Санкт-Петербурге за прошлую неделю продажи искусственных елей выросли в 6 раз год к году, а в целом по России – в 11 раз год к году", - отмечается в релизе.
Чаще всего, по данным Wildberries, россияне приобретают искусственные ели по цене от 8 до 15 тысяч рублей и высотой от 150 до 180 сантиметров.
Согласно релизу, с 9 по 15 ноября вырос спрос и на сопутствующую новогоднюю атрибутику. Число купленных гирлянд увеличилось в 5 раз, декоративного снега - в 7 раз, елочных украшений и шарок - в 3 раза, новогоднего "дождика" и пиньят - в 5 раз, снежинок – в 8 раз.
Акция Елочный круговорот в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 12:13
Живая или нет: петербуржцев ждет серьезный выбор перед Новым годом
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала, а ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 (только на вынос или с доставкой).
Собянин также отметил, что массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, но гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает.
 
WildberriesНовый годСергей СобянинМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, "как гречку"
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
17:41Великобритания опубликовала список закупаемых вакцин от COVID-19
Лента новостейМолния