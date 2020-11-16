https://ria.ru/20201116/dukhovnye-1584827723.html

Вузы РПЦ в Москве и Петербурге перешли на онлайн обучение из-за COVID-19

Вузы РПЦ в Москве и Петербурге перешли на онлайн обучение из-за COVID-19

Высшие образовательные учреждения Русской православной церкви в Москве и Санкт-Петербурге перешли на работу онлайн с понедельника, сообщает рабочая группа при... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:50

2020-11-16T13:50

2020-11-16T13:50

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МОСКВА, 16 ноя - РИА новости. Высшие образовательные учреждения Русской православной церкви в Москве и Санкт-Петербурге перешли на работу онлайн с понедельника, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса."По благословению святейшего патриарха с 16 ноября 2020 до начала второго семестра 2020/21 учебного года духовные школы московского региона и Санкт-Петербурга переходят на дистанционный формат обучения", - сказано в сообщении в Telegram-канале рабочей группы.Отмечается, что перевод образовательной деятельности в дистанционный формат позволит "существенно сократить риски здоровью преподавателей и учащихся в период пандемии"."Перевод в дистанционный формат обучения региональных семинарий рекомендуется производить с учетом эпидемиологической ситуации в регионе по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора", - заключили в РПЦ.

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