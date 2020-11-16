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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201116/dukhovnye-1584827723.html
Вузы РПЦ в Москве и Петербурге перешли на онлайн обучение из-за COVID-19
Вузы РПЦ в Москве и Петербурге перешли на онлайн обучение из-за COVID-19
Высшие образовательные учреждения Русской православной церкви в Москве и Санкт-Петербурге перешли на работу онлайн с понедельника, сообщает рабочая группа при... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:50
2020-11-16T13:50
религия и мировоззрение
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русская православная церковь
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МОСКВА, 16 ноя - РИА новости. Высшие образовательные учреждения Русской православной церкви в Москве и Санкт-Петербурге перешли на работу онлайн с понедельника, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса."По благословению святейшего патриарха с 16 ноября 2020 до начала второго семестра 2020/21 учебного года духовные школы московского региона и Санкт-Петербурга переходят на дистанционный формат обучения", - сказано в сообщении в Telegram-канале рабочей группы.Отмечается, что перевод образовательной деятельности в дистанционный формат позволит "существенно сократить риски здоровью преподавателей и учащихся в период пандемии"."Перевод в дистанционный формат обучения региональных семинарий рекомендуется производить с учетом эпидемиологической ситуации в регионе по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора", - заключили в РПЦ.
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религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург

Вузы РПЦ в Москве и Петербурге перешли на онлайн обучение из-за COVID-19

13:50 16.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСретенский ставропигиальный мужской монастырь
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА новости. Высшие образовательные учреждения Русской православной церкви в Москве и Санкт-Петербурге перешли на работу онлайн с понедельника, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.
"По благословению святейшего патриарха с 16 ноября 2020 до начала второго семестра 2020/21 учебного года духовные школы московского региона и Санкт-Петербурга переходят на дистанционный формат обучения", - сказано в сообщении в Telegram-канале рабочей группы.
Отмечается, что перевод образовательной деятельности в дистанционный формат позволит "существенно сократить риски здоровью преподавателей и учащихся в период пандемии".
"Перевод в дистанционный формат обучения региональных семинарий рекомендуется производить с учетом эпидемиологической ситуации в регионе по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора", - заключили в РПЦ.
Учебный корпус Московской духовной академии в Сергиевом Посаде. - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 10:56Религия и мировоззрение
Более 10 семинарий РПЦ перешли на удаленку с начала эпидемии
 
Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваСанкт-Петербург
 
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