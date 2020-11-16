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https://ria.ru/20201116/dodin-1584869158.html
В МДТ – Театре Европы покажут премьеру "Братьев Карамазовых"
В МДТ – Театре Европы покажут премьеру "Братьев Карамазовых"
В МДТ – Театре Европы в Санкт-Петербурге 16 и 17 ноября пройдут премьерные показы "Братьев Карамазовых" в постановке Льва Додина по мотивам Достоевского,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:36
2020-11-16T17:36
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елизавета боярская
федор достоевский
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В МДТ – Театре Европы в Санкт-Петербурге 16 и 17 ноября пройдут премьерные показы "Братьев Карамазовых" в постановке Льва Додина по мотивам Достоевского, сообщили в пресс-службе театра.В ролях: Игорь Иванов, Игорь Черневич, Станислав Никольский, Евгений Санников, Олег Рязанцев, Елизавета Боярская и Екатерина Тарасова. "Достоевский не рассказывает о человеке, не описывает человека, даже не изучает человека, он блуждает по человеку в ошеломлении восторга и ужаса, восторженного ужаса и ужасного восторга. Мы несколько лет блуждали следами Достоевского, и сегодня делимся блужданиями по Карамазовым, по жизни, по Достоевскому, по самим себе. А, может, просто продолжаем блуждать вместе со своим зрителем", — прокомментировал постановку Лев Додин.Художник спектакля Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов, автор пьесы Лев Додин. Ранее сообщалось, что в Петербурге с 14 ноября вводятся новые ограничения по коронавирусу в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В их числе – ограничение заполняемости театров, кинотеатров и концертных площадок, необходимость согласование с властями любых мероприятий численностью более 50 человек и обязательная самоизоляция жителей города старше 65 лет.
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новости культуры, театры, елизавета боярская, федор достоевский, санкт-петербург

В МДТ – Театре Европы покажут премьеру "Братьев Карамазовых"

17:36 16.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ - Театра ЕвропыСцена из спектакля "Братья Карамазовы" МДТ - Театра Европы
Сцена из спектакля Братья Карамазовы МДТ - Театра Европы - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ - Театра Европы
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В МДТ – Театре Европы в Санкт-Петербурге 16 и 17 ноября пройдут премьерные показы "Братьев Карамазовых" в постановке Льва Додина по мотивам Достоевского, сообщили в пресс-службе театра.
В ролях: Игорь Иванов, Игорь Черневич, Станислав Никольский, Евгений Санников, Олег Рязанцев, Елизавета Боярская и Екатерина Тарасова.
"Достоевский не рассказывает о человеке, не описывает человека, даже не изучает человека, он блуждает по человеку в ошеломлении восторга и ужаса, восторженного ужаса и ужасного восторга. Мы несколько лет блуждали следами Достоевского, и сегодня делимся блужданиями по Карамазовым, по жизни, по Достоевскому, по самим себе. А, может, просто продолжаем блуждать вместе со своим зрителем", — прокомментировал постановку Лев Додин.
Художник спектакля Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов, автор пьесы Лев Додин.
Ранее сообщалось, что в Петербурге с 14 ноября вводятся новые ограничения по коронавирусу в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В их числе – ограничение заполняемости театров, кинотеатров и концертных площадок, необходимость согласование с властями любых мероприятий численностью более 50 человек и обязательная самоизоляция жителей города старше 65 лет.
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