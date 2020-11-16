https://ria.ru/20201116/distantsionka-1584894445.html

Власти Москвы поделились планами по дистанционному обучению школьников

Власти Москвы поделились планами по дистанционному обучению школьников

Власти Москвы не планируют оставлять школьников на дистанционном обучении, сообщил глава столичного департамента образования Александр Молотков, выступая на... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T19:22

2020-11-16T19:22

2020-11-17T09:10

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти Москвы не планируют оставлять школьников на дистанционном обучении, сообщил глава столичного департамента образования Александр Молотков, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.Он отметил, что все проекты предпрофессионального образования, все проекты, связанные с воспитанием, будут продлены." Все проекты, связанные с поддержкой классных руководителей, с созданием насыщенной социокультурной среды в каждой школе, они, безусловно, будут продолжаться. Эти проекты невозможны будут без одного присутствия ребят,... это ещё одно доказательство того, что нет никаких тайных планов оставить детей на дистанционке. Это вынужденная мера, надеюсь, она скоро закончится", - сказал Молотков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584411821.html

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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван молотков, коронавирусы, московская городская дума, москва, общество