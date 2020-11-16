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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201116/deti-1584819116.html
Законопроекты о внесудебном изъятии детей из семей отозвали на доработку
Законопроекты о внесудебном изъятии детей из семей отозвали на доработку
Инициаторы поправок о защите прав семьи отозвали свои инициативы из Госдумы на доработку, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта сенатор Александр... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:00
2020-11-16T14:42
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Инициаторы поправок о защите прав семьи отозвали свои инициативы из Госдумы на доработку, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта сенатор Александр Башкин.По его словам, предложения сначала обсудят с экспертами.Представители обеих палат Совета Федерации разработали два проекта. В Госдуму инициативу внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Клишас, в Совфед — группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.В первом законопроекте предполагается, что вопрос об изъятии ребенка будет находиться в компетенции суда, причем рассматриваться он будет в закрытом режиме. В предложении сенаторов есть схожая концепция, по которой принудительно разлучать детей с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять проект Крашенинникова и Клишаса в первом чтении. Его также поддержали члены кабмина.В то же время секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал законодателей отложить решение по предложенным концепциям до того, как по обсуждаемым вопросам появится "общественное согласие". Для этого, как заявил Турчак, авторам инициатив нужно проконсультироваться с представителями органов опеки, психологами и родителями.
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религия, александр башкин, новости - религия и мировоззрение, елена мизулина, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, андрей турчак, россия, общество

Законопроекты о внесудебном изъятии детей из семей отозвали на доработку

13:00 16.11.2020 (обновлено: 14:42 16.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Инициаторы поправок о защите прав семьи отозвали свои инициативы из Госдумы на доработку, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта сенатор Александр Башкин.
"Сейчас обсудили, приняли решение, отзываем их для доработки и дальнейшего внесения уже единого документа. Сейчас ставлю подпись под отзывом из Госдумы", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, предложения сначала обсудят с экспертами.
Представители обеих палат Совета Федерации разработали два проекта. В Госдуму инициативу внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Клишас, в Совфед — группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
В первом законопроекте предполагается, что вопрос об изъятии ребенка будет находиться в компетенции суда, причем рассматриваться он будет в закрытом режиме. В предложении сенаторов есть схожая концепция, по которой принудительно разлучать детей с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять проект Крашенинникова и Клишаса в первом чтении. Его также поддержали члены кабмина.
В то же время секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал законодателей отложить решение по предложенным концепциям до того, как по обсуждаемым вопросам появится "общественное согласие". Для этого, как заявил Турчак, авторам инициатив нужно проконсультироваться с представителями органов опеки, психологами и родителями.
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