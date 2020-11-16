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Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов
Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов
Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли, объявленные с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:59
2020-11-16T10:59
культура
театр
балет
опера
новости культуры
большой театр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли, объявленные с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года, сообщается на сайте театра в понедельник.Министерство культуры РФ в пятницу заявило, что максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах, филармониях с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должно быть не более 25% от общей вместимости зала."Согласно приказу министерства культуры РФ № 1429 от 13 ноября Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли, объявленные с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Дата начала предварительной продажи на представления балета "Щелкунчик", которые должны состояться в январе 2021 года, ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее", - сказано в сообщении.
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театр, балет, опера, новости культуры, большой театр

Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов

10:59 16.11.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПродажа билетов в Большой театр
Продажа билетов в Большой театр - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли, объявленные с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года, сообщается на сайте театра в понедельник.
Министерство культуры РФ в пятницу заявило, что максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах, филармониях с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должно быть не более 25% от общей вместимости зала.
"Согласно приказу министерства культуры РФ № 1429 от 13 ноября Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли, объявленные с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Дата начала предварительной продажи на представления балета "Щелкунчик", которые должны состояться в январе 2021 года, ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее", - сказано в сообщении.
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