https://ria.ru/20201116/bilety-1584788327.html

Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов

Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов

Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли, объявленные с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:59

2020-11-16T10:59

2020-11-16T10:59

культура

театр

балет

опера

новости культуры

большой театр

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли, объявленные с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года, сообщается на сайте театра в понедельник.Министерство культуры РФ в пятницу заявило, что максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах, филармониях с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должно быть не более 25% от общей вместимости зала."Согласно приказу министерства культуры РФ № 1429 от 13 ноября Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли, объявленные с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Дата начала предварительной продажи на представления балета "Щелкунчик", которые должны состояться в январе 2021 года, ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20200329/1569209300.html

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театр, балет, опера, новости культуры, большой театр