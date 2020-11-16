https://ria.ru/20201116/armeniya-1584897683.html
Армянская оппозиция призвала прокуратуру возбудить дело против Пашиняна
Армянская оппозиция призвала прокуратуру возбудить дело против Пашиняна
Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Геам Манукян на митинге у здания Генпрокуратуры в Ереване призвал ведомство возбудить уголовное дело... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T19:42
2020-11-16T19:42
2020-11-16T20:18
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
дашнакцутюн
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Геам Манукян на митинге у здания Генпрокуратуры в Ереване призвал ведомство возбудить уголовное дело против премьера страны Никола Пашиняна."Пашинян своими действиями, незаконными приказами, поручениями, шагами положил начало политическим репрессиям, насилию, чтобы замолчать голос протеста. Вы обязаны перейти к резким шагам, возбудить уголовное дело из-за действий Пашиняна, нарушающих безопасность и целостность нашей страны, ставящих под сомнение единство, демократию, свободу слова", — сказал он.По словам Манукяна, во вторник оппозиция представит сообщение о преступлениях премьера, чтобы помочь Генпрокуратуре возбудить уголовное производство. Он также призвал силовиков воздержаться от репрессий против митингующих.В свою очередь, экс-глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил журналистам, что дело против Пашиняна — "святая обязанность правоохранительных органов".Ванецян выступил против попыток влиять на свободное волеизъявление людей при поддержке криминала и призвал "полицию, СНБ и всю правоохранительную систему" не допустить подобных процессов."Если Пашинян не позволяет этого делать, значит, нужно возбуждать уголовное дело и привлекать к ответственности", — заключил экс-глава СНБ Армении.В Ереване с прошлой недели, после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, проходят акции оппозиции. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция по которой предусматривает арест на два месяца.Соглашение по КарабахуСитуации в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201116/tsarukyan-1584842489.html
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беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости.
Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн
" Геам Манукян на митинге у здания Генпрокуратуры в Ереване
призвал ведомство возбудить уголовное дело против премьера страны Никола Пашиняна
.
"Пашинян своими действиями, незаконными приказами, поручениями, шагами положил начало политическим репрессиям, насилию, чтобы замолчать голос протеста. Вы обязаны перейти к резким шагам, возбудить уголовное дело из-за действий Пашиняна, нарушающих безопасность и целостность нашей страны, ставящих под сомнение единство, демократию, свободу слова", — сказал он.
По словам Манукяна, во вторник оппозиция представит сообщение о преступлениях премьера, чтобы помочь Генпрокуратуре возбудить уголовное производство. Он также призвал силовиков воздержаться от репрессий против митингующих.
В свою очередь, экс-глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил журналистам, что дело против Пашиняна — "святая обязанность правоохранительных органов".
"Власти в Армении уже не существует, Никол Пашинян уже не надеется на правоохранительную систему и формирует банды, которыми пытается обуздать политических противников", — считает он.
Ванецян выступил против попыток влиять на свободное волеизъявление людей при поддержке криминала и призвал "полицию, СНБ и всю правоохранительную систему" не допустить подобных процессов.
"Если Пашинян не позволяет этого делать, значит, нужно возбуждать уголовное дело и привлекать к ответственности", — заключил экс-глава СНБ Армении.
В Ереване с прошлой недели, после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, проходят акции оппозиции. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция по которой предусматривает арест на два месяца.
Соглашение по Карабаху
Ситуации в Нагорном Карабахе
обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан
возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва
, Ереван и Баку подписали четвертый документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.
Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.