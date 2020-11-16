Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/armeniya-1584872770.html
В Армении сообщили об арестах по делам о неоправданной смерти солдат
В Армении сообщили об арестах по делам о неоправданной смерти солдат
Председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и захваченных лиц Виталий Восканян сообщил об арестах, в том числе среди представителей... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:13
2020-11-16T18:07
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580451941_0:0:2980:1677_1400x0_80_0_0_2de9f65613c777b5d2afa6da4cf217da.jpg
ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и захваченных лиц Виталий Восканян сообщил об арестах, в том числе среди представителей офицерского состава, из-за действий, которые привели к неоправданной смерти военнослужащих в ходе боев в Карабахе."Любой, кто был вовлечен в действия, приведшие к неоправданной смерти военнослужащих, будет наказан по всей строгости закона. У нас уже есть арестованные", — приводит Sputnik Армения слова Восканяна.Как отмечает агентство, по его словам, в отношении офицерского состава воинской части на джебраильском направлении было возбуждено уголовное дело, в рамках которого собрано достаточно доказательств. Он отметил, что в отношении некоторых лиц возбуждены уголовные дела, в действиях некоторых может быть состав преступления. "Все собранные нами материалы будут отправлены в Следственный комитет", — сказал Восканян.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении стало бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
https://ria.ru/20201116/armeniya-1584806082.html
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580451941_20:0:2751:2048_1400x0_80_0_0_1ca3765e4c05c11935fc37e4d9b9c19a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

В Армении сообщили об арестах по делам о неоправданной смерти солдат

17:13 16.11.2020 (обновлено: 18:07 16.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и захваченных лиц Виталий Восканян сообщил об арестах, в том числе среди представителей офицерского состава, из-за действий, которые привели к неоправданной смерти военнослужащих в ходе боев в Карабахе.
"Любой, кто был вовлечен в действия, приведшие к неоправданной смерти военнослужащих, будет наказан по всей строгости закона. У нас уже есть арестованные", — приводит Sputnik Армения слова Восканяна.
Как отмечает агентство, по его словам, в отношении офицерского состава воинской части на джебраильском направлении было возбуждено уголовное дело, в рамках которого собрано достаточно доказательств. Он отметил, что в отношении некоторых лиц возбуждены уголовные дела, в действиях некоторых может быть состав преступления. "Все собранные нами материалы будут отправлены в Следственный комитет", — сказал Восканян.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Участники митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
12:08
Пашинян объяснил слова о "решении вопросов" в Армении с помощью военных
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении стало бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
17:41Великобритания опубликовала список закупаемых вакцин от COVID-19
17:37Глава Казахстана поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии
Лента новостейМолния