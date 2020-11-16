https://ria.ru/20201116/armeniya-1584872770.html

В Армении сообщили об арестах по делам о неоправданной смерти солдат

В Армении сообщили об арестах по делам о неоправданной смерти солдат

Председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и захваченных лиц Виталий Восканян сообщил об арестах, в том числе среди представителей... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:13

2020-11-16T17:13

2020-11-16T18:07

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и захваченных лиц Виталий Восканян сообщил об арестах, в том числе среди представителей офицерского состава, из-за действий, которые привели к неоправданной смерти военнослужащих в ходе боев в Карабахе."Любой, кто был вовлечен в действия, приведшие к неоправданной смерти военнослужащих, будет наказан по всей строгости закона. У нас уже есть арестованные", — приводит Sputnik Армения слова Восканяна.Как отмечает агентство, по его словам, в отношении офицерского состава воинской части на джебраильском направлении было возбуждено уголовное дело, в рамках которого собрано достаточно доказательств. Он отметил, что в отношении некоторых лиц возбуждены уголовные дела, в действиях некоторых может быть состав преступления. "Все собранные нами материалы будут отправлены в Следственный комитет", — сказал Восканян.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении стало бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире