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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил взятые под контроль армии города Физули и Джебраил, расположенные у зоны боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:46
2020-11-16T17:46
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил взятые под контроль армии города Физули и Джебраил, расположенные у зоны боевых действий в Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
нагорный карабах
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе

17:46 16.11.2020
 
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил взятые под контроль армии города Физули и Джебраил, расположенные у зоны боевых действий в Карабахе.

"Шестнадцатого ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе города Физули и Джебраил", - сообщает пресс-служба Алиева.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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