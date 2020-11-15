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В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
Выборы президента Молдавии соответствуют международным стандартам, позиция России заключается в сотрудничестве с тем президентом, которого выберет молдавский... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T22:14
2020-11-15T22:36
президентские выборы в молдавии — 2020
россия
совет федерации рф
молдавия
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Выборы президента Молдавии соответствуют международным стандартам, позиция России заключается в сотрудничестве с тем президентом, которого выберет молдавский народ, заявил РИА Новости в воскресенье по телефону из Кишинева сенатор Владимир Круглый.Парламентарий находится в Молдавии в составе делегации представителей Совфеда, наблюдающих за ходом второго тура президентских выборов в республике."Выборы соответствуют международным демократическим требованиям, без значительных нарушений", - сказал политик.По его словам, были соблюдены также требования в связи эпидемиологической ситуацией."Позиция России заключается в том, что Молдавия - наша братская республика, мы настроены на сотрудничество с тем президентом, которого выберет молдавский народ", - сказал Круглый.Сенатор подчеркнул, что граждане в ходе выборов могли свободно выразить свое мнение, "никаких подвозов бюллетеней или случаев подкупа избирателей не зафиксировано".Круглый также полагает, что следует дождаться официального подсчета голосов и не полагаться на данные exit poll. "Мы проехали в течение дня около 20 избирательных участков, и видели, что граждан опрашивают на выходе только на одном из них", - привел пример законодатель. По его мнению, нет уверенности в том, что данные, которые публикуются сейчас, "являются достоверными".В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента. Гражданам предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно законодательству Молдавии, победителем признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. По данным exit poll, больше голосов набирает Санду - 55%, Додон - 45%.
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президентские выборы в молдавии — 2020, россия, совет федерации рф, молдавия, в мире

В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии

22:14 15.11.2020 (обновлено: 22:36 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Выборы президента Молдавии соответствуют международным стандартам, позиция России заключается в сотрудничестве с тем президентом, которого выберет молдавский народ, заявил РИА Новости в воскресенье по телефону из Кишинева сенатор Владимир Круглый.
Парламентарий находится в Молдавии в составе делегации представителей Совфеда, наблюдающих за ходом второго тура президентских выборов в республике.
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
08:00
"Стать президентом — и нет ответственности". Кто победит в Молдавии
"Выборы соответствуют международным демократическим требованиям, без значительных нарушений", - сказал политик.
По его словам, были соблюдены также требования в связи эпидемиологической ситуацией.
"Позиция России заключается в том, что Молдавия - наша братская республика, мы настроены на сотрудничество с тем президентом, которого выберет молдавский народ", - сказал Круглый.
Сенатор подчеркнул, что граждане в ходе выборов могли свободно выразить свое мнение, "никаких подвозов бюллетеней или случаев подкупа избирателей не зафиксировано".
Круглый также полагает, что следует дождаться официального подсчета голосов и не полагаться на данные exit poll. "Мы проехали в течение дня около 20 избирательных участков, и видели, что граждан опрашивают на выходе только на одном из них", - привел пример законодатель. По его мнению, нет уверенности в том, что данные, которые публикуются сейчас, "являются достоверными".
В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента. Гражданам предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно законодательству Молдавии, победителем признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. По данным exit poll, больше голосов набирает Санду - 55%, Додон - 45%.
Женщина голосует во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15:21
Версия 2.0: в Молдавии проходит второй тур выборов президента
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020РоссияСовет Федерации РФМолдавияВ мире
 
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