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В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии

В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии

Выборы президента Молдавии соответствуют международным стандартам, позиция России заключается в сотрудничестве с тем президентом, которого выберет молдавский... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T22:14

2020-11-15T22:14

2020-11-15T22:36

президентские выборы в молдавии — 2020

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Выборы президента Молдавии соответствуют международным стандартам, позиция России заключается в сотрудничестве с тем президентом, которого выберет молдавский народ, заявил РИА Новости в воскресенье по телефону из Кишинева сенатор Владимир Круглый.Парламентарий находится в Молдавии в составе делегации представителей Совфеда, наблюдающих за ходом второго тура президентских выборов в республике."Выборы соответствуют международным демократическим требованиям, без значительных нарушений", - сказал политик.По его словам, были соблюдены также требования в связи эпидемиологической ситуацией."Позиция России заключается в том, что Молдавия - наша братская республика, мы настроены на сотрудничество с тем президентом, которого выберет молдавский народ", - сказал Круглый.Сенатор подчеркнул, что граждане в ходе выборов могли свободно выразить свое мнение, "никаких подвозов бюллетеней или случаев подкупа избирателей не зафиксировано".Круглый также полагает, что следует дождаться официального подсчета голосов и не полагаться на данные exit poll. "Мы проехали в течение дня около 20 избирательных участков, и видели, что граждан опрашивают на выходе только на одном из них", - привел пример законодатель. По его мнению, нет уверенности в том, что данные, которые публикуются сейчас, "являются достоверными".В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента. Гражданам предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно законодательству Молдавии, победителем признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. По данным exit poll, больше голосов набирает Санду - 55%, Додон - 45%.

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, россия, совет федерации рф, молдавия, в мире