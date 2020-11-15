https://ria.ru/20201115/vybory-1584729043.html
Помощник Байдена прокомментировал заявление Трампа о выборах
Помощник Байдена прокомментировал заявление Трампа о выборах
Рон Клайн, которого Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что твит действующего президента США Дональда Трампа о победе... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:10
2020-11-15T18:10
2020-11-15T18:59
выборы президента сша — 2020
рон клайн
дональд трамп
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Рон Клайн, которого Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что твит действующего президента США Дональда Трампа о победе демократа никак не влияет на ситуацию.Ранее в воскресенье Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter, что Байден выиграл, и объяснил это тем, что выборы "были сфальсифицированы"."Twitter Дональда Трампа не делает Джо Байдена президентом или наоборот. Американский народ это сделал", - сказал Клайн в интервью NBC.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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рон клайн, дональд трамп, джо байден, сша, в мире