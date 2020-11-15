https://ria.ru/20201115/vybory-1584729043.html

Помощник Байдена прокомментировал заявление Трампа о выборах

Помощник Байдена прокомментировал заявление Трампа о выборах

Рон Клайн, которого Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что твит действующего президента США Дональда Трампа о победе... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T18:10

2020-11-15T18:10

2020-11-15T18:59

выборы президента сша — 2020

рон клайн

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Рон Клайн, которого Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что твит действующего президента США Дональда Трампа о победе демократа никак не влияет на ситуацию.Ранее в воскресенье Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter, что Байден выиграл, и объяснил это тем, что выборы "были сфальсифицированы"."Twitter Дональда Трампа не делает Джо Байдена президентом или наоборот. Американский народ это сделал", - сказал Клайн в интервью NBC.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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рон клайн, дональд трамп, джо байден, сша, в мире