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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201115/vybory-1584729043.html
Помощник Байдена прокомментировал заявление Трампа о выборах
Помощник Байдена прокомментировал заявление Трампа о выборах
Рон Клайн, которого Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что твит действующего президента США Дональда Трампа о победе... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:10
2020-11-15T18:59
выборы президента сша — 2020
рон клайн
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Рон Клайн, которого Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что твит действующего президента США Дональда Трампа о победе демократа никак не влияет на ситуацию.Ранее в воскресенье Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter, что Байден выиграл, и объяснил это тем, что выборы "были сфальсифицированы"."Twitter Дональда Трампа не делает Джо Байдена президентом или наоборот. Американский народ это сделал", - сказал Клайн в интервью NBC.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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рон клайн, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Помощник Байдена прокомментировал заявление Трампа о выборах

18:10 15.11.2020 (обновлено: 18:59 15.11.2020)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinРон Кляйн
Рон Кляйн - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Рон Клайн, которого Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что твит действующего президента США Дональда Трампа о победе демократа никак не влияет на ситуацию.
Ранее в воскресенье Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter, что Байден выиграл, и объяснил это тем, что выборы "были сфальсифицированы".
"Twitter Дональда Трампа не делает Джо Байдена президентом или наоборот. Американский народ это сделал", - сказал Клайн в интервью NBC.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Рон КлайнДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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