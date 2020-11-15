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Пожарные ликвидировали возгорание в доме в центре Москвы
Пожарные ликвидировали возгорание в доме в центре Москвы
Пожар в доме на набережной Тараса Шевченко в центре Москвы потушен, эвакуированы порядка 10 человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:56
2020-11-15T18:56
2020-11-15T19:24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар в доме на набережной Тараса Шевченко в центре Москвы потушен, эвакуированы порядка 10 человек, сообщает МЧС России.Ранее в МЧС России сообщили, что площадь пожара в здании на набережной в центре Москвы составляет пять квадратных метров, горят стройматериалы и мусор, пострадавших, предварительно, нет."В 18.50 пожар по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1 локализован. Площадь пожара 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что о пострадавших сведений не поступало."В 18.54 пожар ликвидирован, в целях безопасности из дома были выведены порядка 10 человек", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС России сообщили, что площадь пожара в здании на набережной в центре Москвы составляет пять квадратных метров, горят стройматериалы и мусор, пострадавших, предварительно, нет. Пожар был локализован на площади 50 квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Пожар в доме на набережной Тараса Шевченко
в центре Москвы
потушен, эвакуированы порядка 10 человек, сообщает МЧС
России.
Ранее в МЧС России сообщили, что площадь пожара в здании на набережной в центре Москвы составляет пять квадратных метров, горят стройматериалы и мусор, пострадавших, предварительно, нет.
"В 18.50 пожар по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1 локализован. Площадь пожара 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о пострадавших сведений не поступало.
"В 18.54 пожар ликвидирован, в целях безопасности из дома были выведены порядка 10 человек", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС России сообщили, что площадь пожара в здании на набережной в центре Москвы составляет пять квадратных метров, горят стройматериалы и мусор, пострадавших, предварительно, нет. Пожар был локализован на площади 50 квадратных метров.