https://ria.ru/20201115/vozgoranie-1584733269.html

Пожарные ликвидировали возгорание в доме в центре Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в доме в центре Москвы

Пожар в доме на набережной Тараса Шевченко в центре Москвы потушен, эвакуированы порядка 10 человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T18:56

2020-11-15T18:56

2020-11-15T19:24

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар в доме на набережной Тараса Шевченко в центре Москвы потушен, эвакуированы порядка 10 человек, сообщает МЧС России.Ранее в МЧС России сообщили, что площадь пожара в здании на набережной в центре Москвы составляет пять квадратных метров, горят стройматериалы и мусор, пострадавших, предварительно, нет."В 18.50 пожар по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1 локализован. Площадь пожара 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что о пострадавших сведений не поступало."В 18.54 пожар ликвидирован, в целях безопасности из дома были выведены порядка 10 человек", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС России сообщили, что площадь пожара в здании на набережной в центре Москвы составляет пять квадратных метров, горят стройматериалы и мусор, пострадавших, предварительно, нет. Пожар был локализован на площади 50 квадратных метров.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия