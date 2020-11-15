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Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров назвал ключевое отличие вакцины, разрабатываемой в институте, от ее... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T06:03
2020-11-15T14:15
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров назвал ключевое отличие вакцины, разрабатываемой в институте, от ее аналогов.По мнению ученого, эта особенность позволит препарату дать организму наиболее широкую защиту от коронавирусной инфекции.Кроме того, Егоров добавил, что вакцина ориентировочно будет готова в феврале.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор", они проходят пострегистрационные испытания, а также вакцина Центра имени Чумакова РАН, находящаяся на стадии клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/vaktsinatsiya-1584463542.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, общество

Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19

06:03 15.11.2020 (обновлено: 14:15 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров назвал ключевое отличие вакцины, разрабатываемой в институте, от ее аналогов.

"Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител", — сказал Егоров в беседе с ura.ru.

По мнению ученого, эта особенность позволит препарату дать организму наиболее широкую защиту от коронавирусной инфекции.
Кроме того, Егоров добавил, что вакцина ориентировочно будет готова в феврале.
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На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор", они проходят пострегистрационные испытания, а также вакцина Центра имени Чумакова РАН, находящаяся на стадии клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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