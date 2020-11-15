Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:03 15.11.2020 (обновлено: 14:15 15.11.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров назвал ключевое отличие вакцины, разрабатываемой в институте, от ее аналогов.
"Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител", — сказал Егоров в беседе с ura.ru.
По мнению ученого, эта особенность позволит препарату дать организму наиболее широкую защиту от коронавирусной инфекции.
Кроме того, Егоров добавил, что вакцина ориентировочно будет готова в феврале.
На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор", они проходят пострегистрационные испытания, а также вакцина Центра имени Чумакова РАН, находящаяся на стадии клинических испытаний.
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