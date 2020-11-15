https://ria.ru/20201115/vaktsina-1584676748.html

Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19

Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19

Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров назвал ключевое отличие вакцины, разрабатываемой в институте, от ее... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T06:03

2020-11-15T06:03

2020-11-15T14:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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российская академия наук

общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров назвал ключевое отличие вакцины, разрабатываемой в институте, от ее аналогов.По мнению ученого, эта особенность позволит препарату дать организму наиболее широкую защиту от коронавирусной инфекции.Кроме того, Егоров добавил, что вакцина ориентировочно будет готова в феврале.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор", они проходят пострегистрационные испытания, а также вакцина Центра имени Чумакова РАН, находящаяся на стадии клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/vaktsinatsiya-1584463542.html

https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584439371.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, общество