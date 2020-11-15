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В СК рассказали подробности аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске
В СК рассказали подробности аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске
Командир и второй пилот грузового самолета Ан-124, совершившего в пятницу аварийную посадку в Новосибирске, сажали самолет в ручном режиме без помощи отказавших РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T15:24
2020-11-15T15:24
ан-124
волга-днепр
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Командир и второй пилот грузового самолета Ан-124, совершившего в пятницу аварийную посадку в Новосибирске, сажали самолет в ручном режиме без помощи отказавших средств связи и всех электронных систем, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Роман Глуховеров.Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей (он частично разрушился), фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта."Следствием установлено, что непосредственно после взлета воздушного судна у него отказал второй из четырех двигателей, при этом обломками от двигателя был серьезно поврежден фюзеляж самолета. После этого отказали средства связи как внутренней, так и внешней на борту воздушного судна, а также все электронные системы, в том числе и пилотирования", - рассказал Глуховеров журналистам.Он пояснил, что после произошедшего с самолетом командир воздушного судна принял экстренное решение о посадке на территории аэродрома взлета."После этого, в отсутствии всех электронных систем, командир воздушного судна и второй пилот совершали посадку, руководствуясь исключительно визуальным наблюдением, в том числе и точки соприкосновения на линии посадки. После посадки судно выкатилось за пределы взлетной полосы на расстояние около 300 метров. Все члены экипажа – 14 человек – не пострадали", - сказал представитель СК.Он добавил, что следователи в настоящее время проверяют различные версии произошедшего. Все обстоятельства детально исследуются. Работа на месте ведется вторые сутки.Ранее в "Волга-Днепр" сообщили, что самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технический остановкой в Новосибирске. В самолете были 84 тонны груза автозапчастей.
https://ria.ru/20201113/an-124-1584486549.html
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ан-124, волга-днепр , следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

В СК рассказали подробности аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

15:24 15.11.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевРаботы на месте аварийной посадки самолета Ан-124 в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске
Работы на месте аварийной посадки самолета Ан-124 в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Командир и второй пилот грузового самолета Ан-124, совершившего в пятницу аварийную посадку в Новосибирске, сажали самолет в ручном режиме без помощи отказавших средств связи и всех электронных систем, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Роман Глуховеров.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей (он частично разрушился), фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Самолет Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 14:46
Стало известно о состоянии экипажа совершившего аварийную посадку Ан-124
"Следствием установлено, что непосредственно после взлета воздушного судна у него отказал второй из четырех двигателей, при этом обломками от двигателя был серьезно поврежден фюзеляж самолета. После этого отказали средства связи как внутренней, так и внешней на борту воздушного судна, а также все электронные системы, в том числе и пилотирования", - рассказал Глуховеров журналистам.
Он пояснил, что после произошедшего с самолетом командир воздушного судна принял экстренное решение о посадке на территории аэродрома взлета.
"После этого, в отсутствии всех электронных систем, командир воздушного судна и второй пилот совершали посадку, руководствуясь исключительно визуальным наблюдением, в том числе и точки соприкосновения на линии посадки. После посадки судно выкатилось за пределы взлетной полосы на расстояние около 300 метров. Все члены экипажа – 14 человек – не пострадали", - сказал представитель СК.
Он добавил, что следователи в настоящее время проверяют различные версии произошедшего. Все обстоятельства детально исследуются. Работа на месте ведется вторые сутки.
Ранее в "Волга-Днепр" сообщили, что самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технический остановкой в Новосибирске. В самолете были 84 тонны груза автозапчастей.
Часть разрушенного двигателя самолета Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр в поле неподалеку от новосибирского международного аэропорта Толмачево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 13:33
Фрагменты аварийно севшего в Новосибирске Ан-124 нашли за пределами ВПП
 
Ан-124Волга-ДнепрСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
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