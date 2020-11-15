https://ria.ru/20201115/samolet-1584713167.html

В СК рассказали подробности аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

В СК рассказали подробности аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

Командир и второй пилот грузового самолета Ан-124, совершившего в пятницу аварийную посадку в Новосибирске, сажали самолет в ручном режиме без помощи отказавших РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T15:24

2020-11-15T15:24

2020-11-15T15:24

ан-124

волга-днепр

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Командир и второй пилот грузового самолета Ан-124, совершившего в пятницу аварийную посадку в Новосибирске, сажали самолет в ручном режиме без помощи отказавших средств связи и всех электронных систем, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Роман Глуховеров.Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей (он частично разрушился), фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта."Следствием установлено, что непосредственно после взлета воздушного судна у него отказал второй из четырех двигателей, при этом обломками от двигателя был серьезно поврежден фюзеляж самолета. После этого отказали средства связи как внутренней, так и внешней на борту воздушного судна, а также все электронные системы, в том числе и пилотирования", - рассказал Глуховеров журналистам.Он пояснил, что после произошедшего с самолетом командир воздушного судна принял экстренное решение о посадке на территории аэродрома взлета."После этого, в отсутствии всех электронных систем, командир воздушного судна и второй пилот совершали посадку, руководствуясь исключительно визуальным наблюдением, в том числе и точки соприкосновения на линии посадки. После посадки судно выкатилось за пределы взлетной полосы на расстояние около 300 метров. Все члены экипажа – 14 человек – не пострадали", - сказал представитель СК.Он добавил, что следователи в настоящее время проверяют различные версии произошедшего. Все обстоятельства детально исследуются. Работа на месте ведется вторые сутки.Ранее в "Волга-Днепр" сообщили, что самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технический остановкой в Новосибирске. В самолете были 84 тонны груза автозапчастей.

https://ria.ru/20201113/an-124-1584486549.html

https://ria.ru/20201113/samolet-1584468602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-124, волга-днепр , следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия