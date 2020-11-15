https://ria.ru/20201115/rozhdestvo-1584489789.html

Российские туристы назвали самые красивые рождественские ярмарки Европы

Российские туристы назвали самые красивые рождественские ярмарки Европы

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали самые красивые рождественские ярмарки Европы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T12:04

2020-11-15T12:04

2020-11-15T12:04

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали самые красивые рождественские ярмарки Европы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3800 пользователей и выяснили, что Москва входит в тройку городов с самыми красивыми новогодними базарами. Ее назвали 11 процентов респондентов.Больше голосов (19 процентов) набрала Прага, а за Вену проголосовал каждый десятый турист.Кроме того, путешественники отметили рождественские и новогодние ярмарки Берлина, Мюнхена, Таллина, Дрездена, Парижа, Страсбурга и Нюрнберга. Из российских городов также называли Санкт-Петербург и Сочи.Около трети опрошенных рассказали, что прежде специально ездили на праздничные ярмарки в Европу. Однако в этом году большинство (75 процентов) не рассчитывают, что удастся туда попасть.Три четверти пользователей признались, что очень любят базары, а 42 процента отметили, что обычно приобретает там подарки для близких и друзей.

https://ria.ru/20191214/1562372125.html

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мюнхен

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