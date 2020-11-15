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Туризм
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Российские туристы назвали самые красивые рождественские ярмарки Европы
Российские туристы назвали самые красивые рождественские ярмарки Европы
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали самые красивые рождественские ярмарки Европы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T12:04
2020-11-15T12:04
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали самые красивые рождественские ярмарки Европы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3800 пользователей и выяснили, что Москва входит в тройку городов с самыми красивыми новогодними базарами. Ее назвали 11 процентов респондентов.Больше голосов (19 процентов) набрала Прага, а за Вену проголосовал каждый десятый турист.Кроме того, путешественники отметили рождественские и новогодние ярмарки Берлина, Мюнхена, Таллина, Дрездена, Парижа, Страсбурга и Нюрнберга. Из российских городов также называли Санкт-Петербург и Сочи.Около трети опрошенных рассказали, что прежде специально ездили на праздничные ярмарки в Европу. Однако в этом году большинство (75 процентов) не рассчитывают, что удастся туда попасть.Три четверти пользователей признались, что очень любят базары, а 42 процента отметили, что обычно приобретает там подарки для близких и друзей.
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туризм, новости - туризм, москва, нюрнберг, дрезден, сочи, страсбург, вена, мюнхен, прага, париж, таллин, берлин (город), санкт-петербург

Российские туристы назвали самые красивые рождественские ярмарки Европы

12:04 15.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРождественская ярмарка "Штрицельмаркт" в Дрездене, Германия
Рождественская ярмарка Штрицельмаркт в Дрездене, Германия - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали самые красивые рождественские ярмарки Европы, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3800 пользователей и выяснили, что Москва входит в тройку городов с самыми красивыми новогодними базарами. Ее назвали 11 процентов респондентов.
Больше голосов (19 процентов) набрала Прага, а за Вену проголосовал каждый десятый турист.
Кроме того, путешественники отметили рождественские и новогодние ярмарки Берлина, Мюнхена, Таллина, Дрездена, Парижа, Страсбурга и Нюрнберга. Из российских городов также называли Санкт-Петербург и Сочи.
Около трети опрошенных рассказали, что прежде специально ездили на праздничные ярмарки в Европу. Однако в этом году большинство (75 процентов) не рассчитывают, что удастся туда попасть.
Три четверти пользователей признались, что очень любят базары, а 42 процента отметили, что обычно приобретает там подарки для близких и друзей.
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