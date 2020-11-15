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Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании с военными
Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании с военными
На совещании с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин обратил внимание, что его кресло стоит поодаль от других,... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T17:26
2020-11-15T18:51
россия
владимир путин
сергей шойгу
политика
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На совещании с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин обратил внимание, что его кресло стоит поодаль от других, сообщили "Вести".В ответ глава Минобороны Сергей Шойгу ответил: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".Такая расстановка мебели объясняется особыми санитарными мерами, которые действуют в резиденции президента.Как отметил телеведущий Павел Зарубин, военные приехали к Путину, так как вопросы по ядерному оружию, поднимавшиеся на совещании, носят секретный характер, и обсуждать их по видеосвязи невозможно.
https://ria.ru/20201029/shutka-1582114312.html
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россия, владимир путин, сергей шойгу, политика

Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании с военными

17:26 15.11.2020 (обновлено: 18:51 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На совещании с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин обратил внимание, что его кресло стоит поодаль от других, сообщили "Вести".

"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" — пошутил глава государства.

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В ответ глава Минобороны Сергей Шойгу ответил: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".
Такая расстановка мебели объясняется особыми санитарными мерами, которые действуют в резиденции президента.
Как отметил телеведущий Павел Зарубин, военные приехали к Путину, так как вопросы по ядерному оружию, поднимавшиеся на совещании, носят секретный характер, и обсуждать их по видеосвязи невозможно.
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