https://ria.ru/20201115/putin-1584724271.html

Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании с военными

Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании с военными

На совещании с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин обратил внимание, что его кресло стоит поодаль от других,... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T17:26

2020-11-15T17:26

2020-11-15T18:51

россия

владимир путин

сергей шойгу

политика

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На совещании с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин обратил внимание, что его кресло стоит поодаль от других, сообщили "Вести".В ответ глава Минобороны Сергей Шойгу ответил: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".Такая расстановка мебели объясняется особыми санитарными мерами, которые действуют в резиденции президента.Как отметил телеведущий Павел Зарубин, военные приехали к Путину, так как вопросы по ядерному оружию, поднимавшиеся на совещании, носят секретный характер, и обсуждать их по видеосвязи невозможно.

https://ria.ru/20201029/shutka-1582114312.html

https://ria.ru/20201022/putin-1581053707.html

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россия, владимир путин, сергей шойгу, политика