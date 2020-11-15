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СМИ: Путин на следующей неделе примет участие в нескольких саммитах
СМИ: Путин на следующей неделе примет участие в нескольких саммитах
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в крупнейших международных саммитах, проведет заседание Совбеза РФ по теме борьбы с... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:54
2020-11-15T14:54
николай шульгинов
арктика
михаил мишустин
аэрофлот
совет федерации рф
госдума рф
александр козлов (глава минвостокразвития)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в крупнейших международных саммитах, проведет заседание Совбеза РФ по теме борьбы с наркотиками и встретится с обновленным кабинетом министров, сообщил в своем эфире телеканал "Россия 1".Так, график Путина предполагает участие в саммитах "большой двадцатки", АТЭС и БРИКС, которые пройдут в режиме видеоконференций.Кроме того, на следующей неделе президент проведет большое заседание Совета Безопасности РФ, главной темой которого станет борьба с наркотиками. Также, по данным телеканала, у намечено совещание Путина с членами правительства, состав которого на этой неделе претерпел изменения.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также он предложил назначить руководителем Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. На пленарном заседании Госдумы во вторник все предложенные премьером кандидатуры были утверждены, в тот же день президент РФ подписал соответствующие указы о назначении.
https://ria.ru/20201115/putin-1584707658.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201114/konflikt-1584660253.html
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николай шульгинов, арктика, михаил мишустин, аэрофлот, совет федерации рф, госдума рф, александр козлов (глава минвостокразвития), владимир путин, политика

СМИ: Путин на следующей неделе примет участие в нескольких саммитах

14:54 15.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в крупнейших международных саммитах, проведет заседание Совбеза РФ по теме борьбы с наркотиками и встретится с обновленным кабинетом министров, сообщил в своем эфире телеканал "Россия 1".
Так, график Путина предполагает участие в саммитах "большой двадцатки", АТЭС и БРИКС, которые пройдут в режиме видеоконференций.
Кадры совещания Владимира Путина с руководством Минобороны в эфире телеканала Россия 1 - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
14:47
Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными
Кроме того, на следующей неделе президент проведет большое заседание Совета Безопасности РФ, главной темой которого станет борьба с наркотиками. Также, по данным телеканала, у намечено совещание Путина с членами правительства, состав которого на этой неделе претерпел изменения.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также он предложил назначить руководителем Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. На пленарном заседании Госдумы во вторник все предложенные премьером кандидатуры были утверждены, в тот же день президент РФ подписал соответствующие указы о назначении.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 20:51
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Николай ШульгиновАрктикаМихаил МишустинАэрофлотСовет Федерации РФГосдума РФАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Владимир ПутинПолитика
 
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