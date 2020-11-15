https://ria.ru/20201115/putin-1584709881.html

СМИ: Путин на следующей неделе примет участие в нескольких саммитах

СМИ: Путин на следующей неделе примет участие в нескольких саммитах

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в крупнейших международных саммитах, проведет заседание Совбеза РФ по теме борьбы с... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T14:54

2020-11-15T14:54

2020-11-15T14:54

николай шульгинов

арктика

михаил мишустин

аэрофлот

совет федерации рф

госдума рф

александр козлов (глава минвостокразвития)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в крупнейших международных саммитах, проведет заседание Совбеза РФ по теме борьбы с наркотиками и встретится с обновленным кабинетом министров, сообщил в своем эфире телеканал "Россия 1".Так, график Путина предполагает участие в саммитах "большой двадцатки", АТЭС и БРИКС, которые пройдут в режиме видеоконференций.Кроме того, на следующей неделе президент проведет большое заседание Совета Безопасности РФ, главной темой которого станет борьба с наркотиками. Также, по данным телеканала, у намечено совещание Путина с членами правительства, состав которого на этой неделе претерпел изменения.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также он предложил назначить руководителем Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. На пленарном заседании Госдумы во вторник все предложенные премьером кандидатуры были утверждены, в тот же день президент РФ подписал соответствующие указы о назначении.

https://ria.ru/20201115/putin-1584707658.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/konflikt-1584660253.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай шульгинов, арктика, михаил мишустин, аэрофлот, совет федерации рф, госдума рф, александр козлов (глава минвостокразвития), владимир путин, политика