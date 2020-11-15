https://ria.ru/20201115/putin-1584707658.html
Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными
Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными
Президент Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, которое стояло на... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:47
2020-11-15T14:47
2020-11-15T15:39
россия
владимир путин
сергей шойгу
политика
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, которое стояло на расстоянии от других. Об этом сообщают Вести.ру.Министр обороны Сергей Шойгу ответил на это: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".Расположение кресла верховного главнокомандующего связано с особыми санитарными мерами, действующими в резиденции главы государства.
https://ria.ru/20201027/putin-1581803398.html
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россия, владимир путин, сергей шойгу, политика