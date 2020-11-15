https://ria.ru/20201115/putin-1584707658.html

Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными

Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными

Президент Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, которое стояло на... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T14:47

2020-11-15T14:47

2020-11-15T15:39

россия

владимир путин

сергей шойгу

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584708457_155:0:1428:716_1400x0_80_0_0_8ceb1bfdca83773a99caecf2cb3ffb43.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, которое стояло на расстоянии от других. Об этом сообщают Вести.ру.Министр обороны Сергей Шойгу ответил на это: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".Расположение кресла верховного главнокомандующего связано с особыми санитарными мерами, действующими в резиденции главы государства.

https://ria.ru/20201027/putin-1581803398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, сергей шойгу, политика