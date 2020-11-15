Правозащитники сообщили о 341 задержанном на протестах в Белоруссии
13:45 15.11.2020 (обновлено: 17:07 15.11.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно о почти 50 задержанных на данный момент на протестах в Белоруссии в воскресенье.
Позже правозащитники опубликовали на своем сайте новый список задержанных, в нем 104 человека.
Во время акции протеста, правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил, что ему известно более чем о 340 задержанных. По новым данным, на сайте правозащитного центра "Весна" опубликован список задержанных, в нем 341 человек. Большинство были задержаны в Минске. Однако сообщается также о задержанных в Новогрудке, Витебске, Светлогорске, Гомеле, Бобруйске, Гродно, Ивье, Бресте, Молодечно, Новополоцке, Жлобине и других городах. Белорусская милиция пока не дает данных о количестве задержанных участников акций протеста.
В воскресенье белорусская оппозиция проводит традиционно свои наиболее масштабные несанкционированные акции в разных городах Белоруссии. В Минске протестующие попытались собраться в районе станции метро "Пушкинская", но силовики пресекли там массовый сбор. Колонна из нескольких сотен сторонников оппозиции направилась к минскому двору, который называют "площадь перемен", туда же стягиваются сторонники оппозиции с других районов белорусской столицы.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.