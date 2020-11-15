https://ria.ru/20201115/protest-1584702669.html

Правозащитники сообщили о 341 задержанном на протестах в Белоруссии

Правозащитники сообщили о 341 задержанном на протестах в Белоруссии

Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно о почти 50 задержанных на данный момент на протестах в Белоруссии в... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T13:45

2020-11-15T13:45

2020-11-15T17:07

светлана тихановская

весна

александр лукашенко

витебск

минск

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно о почти 50 задержанных на данный момент на протестах в Белоруссии в воскресенье.Правозащитники публикуют на своем сайте список задержанных, в нем 48 человек. Почти все они были задержаны в Минске. Однако правозащитникам известно о нескольких задержанных в Новогрудке, Витебске, Светлогорске, Гомеле, Бобруйске. Список обновляется и дополняется.Позже правозащитники опубликовали на своем сайте новый список задержанных, в нем 104 человека.Во время акции протеста, правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил, что ему известно более чем о 340 задержанных. По новым данным, на сайте правозащитного центра "Весна" опубликован список задержанных, в нем 341 человек. Большинство были задержаны в Минске. Однако сообщается также о задержанных в Новогрудке, Витебске, Светлогорске, Гомеле, Бобруйске, Гродно, Ивье, Бресте, Молодечно, Новополоцке, Жлобине и других городах. Белорусская милиция пока не дает данных о количестве задержанных участников акций протеста.В воскресенье белорусская оппозиция проводит традиционно свои наиболее масштабные несанкционированные акции в разных городах Белоруссии. В Минске протестующие попытались собраться в районе станции метро "Пушкинская", но силовики пресекли там массовый сбор. Колонна из нескольких сотен сторонников оппозиции направилась к минскому двору, который называют "площадь перемен", туда же стягиваются сторонники оппозиции с других районов белорусской столицы.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584570204.html

https://ria.ru/20201114/belorussiya-1584636417.html

витебск

минск

белоруссия

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светлана тихановская, весна, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире