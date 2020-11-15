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Пушков рассказал, кто на самом деле портит имидж Польши
Пушков рассказал, кто на самом деле портит имидж Польши
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Россия якобы... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T13:28
2020-11-15T13:28
россия
алексей пушков
польша
москва
европа
варшава
twitter
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Россия якобы пытается выставить Польшу страной, которая постоянно создает проблемы в Европе.По мнению Пушкова, образ Польши никак не связан с "усилиями России", так как Москве не интересно ухудшать имидж Варшавы.Он предложил Варшаве "посмотреть в зеркало", а не предъявлять обвинения Москве. Именно в этом зеркале, как считает Пушков, Польша увидит виновного.Ранее пресс-секретарь министр-координатор польских спецслужб Станислав Жарин в интервью порталу Cyber Defence 24 заявил, что Россия пытается испортить Польше репутацию. Жарин уточнил, что имеет ввиду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" со стороны Москвы. Он также отметил, что Польша является одной из важных стран Восточной Европы, а Россия таким образом якобы хочет укрепить энергетическое господство. Также по словам Жарина, подобные "атаки" против Польши ведут Германия и Китай.
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россия, алексей пушков, польша, москва, европа, варшава, twitter, в мире

Пушков рассказал, кто на самом деле портит имидж Польши

13:28 15.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Россия якобы пытается выставить Польшу страной, которая постоянно создает проблемы в Европе.
По мнению Пушкова, образ Польши никак не связан с "усилиями России", так как Москве не интересно ухудшать имидж Варшавы.
"Оно вызвано тем, что внутренняя политика Польши не вписывается в требования и ценности ЕС", — посчитал сенатор.
Он предложил Варшаве "посмотреть в зеркало", а не предъявлять обвинения Москве. Именно в этом зеркале, как считает Пушков, Польша увидит виновного.
Ранее пресс-секретарь министр-координатор польских спецслужб Станислав Жарин в интервью порталу Cyber Defence 24 заявил, что Россия пытается испортить Польше репутацию. Жарин уточнил, что имеет ввиду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" со стороны Москвы. Он также отметил, что Польша является одной из важных стран Восточной Европы, а Россия таким образом якобы хочет укрепить энергетическое господство. Также по словам Жарина, подобные "атаки" против Польши ведут Германия и Китай.
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РоссияАлексей ПушковПольшаМоскваЕвропаВаршаваTwitterВ мире
 
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