https://ria.ru/20201115/polsha-1584700796.html

Пушков рассказал, кто на самом деле портит имидж Польши

Пушков рассказал, кто на самом деле портит имидж Польши

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Россия якобы... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T13:28

2020-11-15T13:28

2020-11-15T13:28

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алексей пушков

польша

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в мире

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Россия якобы пытается выставить Польшу страной, которая постоянно создает проблемы в Европе.По мнению Пушкова, образ Польши никак не связан с "усилиями России", так как Москве не интересно ухудшать имидж Варшавы.Он предложил Варшаве "посмотреть в зеркало", а не предъявлять обвинения Москве. Именно в этом зеркале, как считает Пушков, Польша увидит виновного.Ранее пресс-секретарь министр-координатор польских спецслужб Станислав Жарин в интервью порталу Cyber Defence 24 заявил, что Россия пытается испортить Польше репутацию. Жарин уточнил, что имеет ввиду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" со стороны Москвы. Он также отметил, что Польша является одной из важных стран Восточной Европы, а Россия таким образом якобы хочет укрепить энергетическое господство. Также по словам Жарина, подобные "атаки" против Польши ведут Германия и Китай.

https://ria.ru/20200921/polsha-1577509773.html

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россия, алексей пушков, польша, москва, европа, варшава, twitter, в мире