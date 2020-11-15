https://ria.ru/20201115/platon-1584679154.html

Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет

Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет

Пять лет исполняется с момента запуска в России системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн в счет ущерба, причиняемого ими при проезде по... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T08:33

2020-11-15T08:33

2020-11-15T16:04

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

белоруссия

казахстан

украина

экономика

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пять лет исполняется с момента запуска в России системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн в счет ущерба, причиняемого ими при проезде по федеральным трассам, следует из сообщения оператора "Платона" — компании РТИТС."Платон" (расшифровывается как "плата за тонны". — Прим. ред.) заработал 15 ноября 2015 года. Перевозчики первое время штурмовали офисы оператора с целью получить бортовое устройство, были вопросы с их альтернативой — маршрутной картой. Не обошлось и без локальных митингов и забастовок за отмену системы, хотя тариф "Платона" был снижен относительно запланированного.Тем не менее за годы работы "Платон" собрал в федеральный дорожный фонд страны почти 130 миллиардов рублей, более 6,6 миллиарда из них составили штрафы с перевозчиков-нарушителей, подсчитал РТИТС. Эти деньги помогли построить и отремонтировать более двух тысяч километров проблемных дорог в 40 городах и регионах, 700 километров федеральных трасс на выбранных грузоперевозчиками участках десяти автодорог и 31 мост в 20 субъектах России.Более 606 тысяч российских и иностранных грузоперевозчиков зарегистрировали в системе 1,4 миллиона транспортных средств, среди которых более 330 тысяч большегрузов, владельцами которых являются иностранные грузоперевозчики из 101 страны мира, в лидерах — Казахстан, Беларусь и Украина, приводит свои данные РТИТС.Текущий размер платы в рамках госсистемы составляет 2,2 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, он подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции. Росавтодор в июле 2020 года опубликовал прогнозируемый размер платы с 1 февраля 2021 года — 2,31 рубля за километр. Фактический тариф будет опубликован дорожным агентством в период с 10 по 20 января 2021 года, после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2020 год.

https://ria.ru/20200909/platon-1576978341.html

https://ria.ru/20200910/gruzoperevozki-1577007204.html

белоруссия

казахстан

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральное дорожное агентство (росавтодор), белоруссия, казахстан, украина, экономика