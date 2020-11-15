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Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
Пять лет исполняется с момента запуска в России системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн в счет ущерба, причиняемого ими при проезде по... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T08:33
2020-11-15T16:04
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пять лет исполняется с момента запуска в России системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн в счет ущерба, причиняемого ими при проезде по федеральным трассам, следует из сообщения оператора "Платона" — компании РТИТС."Платон" (расшифровывается как "плата за тонны". — Прим. ред.) заработал 15 ноября 2015 года. Перевозчики первое время штурмовали офисы оператора с целью получить бортовое устройство, были вопросы с их альтернативой — маршрутной картой. Не обошлось и без локальных митингов и забастовок за отмену системы, хотя тариф "Платона" был снижен относительно запланированного.Тем не менее за годы работы "Платон" собрал в федеральный дорожный фонд страны почти 130 миллиардов рублей, более 6,6 миллиарда из них составили штрафы с перевозчиков-нарушителей, подсчитал РТИТС. Эти деньги помогли построить и отремонтировать более двух тысяч километров проблемных дорог в 40 городах и регионах, 700 километров федеральных трасс на выбранных грузоперевозчиками участках десяти автодорог и 31 мост в 20 субъектах России.Более 606 тысяч российских и иностранных грузоперевозчиков зарегистрировали в системе 1,4 миллиона транспортных средств, среди которых более 330 тысяч большегрузов, владельцами которых являются иностранные грузоперевозчики из 101 страны мира, в лидерах — Казахстан, Беларусь и Украина, приводит свои данные РТИТС.Текущий размер платы в рамках госсистемы составляет 2,2 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, он подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции. Росавтодор в июле 2020 года опубликовал прогнозируемый размер платы с 1 февраля 2021 года — 2,31 рубля за километр. Фактический тариф будет опубликован дорожным агентством в период с 10 по 20 января 2021 года, после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2020 год.
https://ria.ru/20200909/platon-1576978341.html
https://ria.ru/20200910/gruzoperevozki-1577007204.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральное дорожное агентство (росавтодор), белоруссия, казахстан, украина, экономика

Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет

08:33 15.11.2020 (обновлено: 16:04 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд государственной системы взимания платы "Платон" на IX Международной выставке "Транспорт России" в Москве
Стенд государственной системы взимания платы Платон на IX Международной выставке Транспорт России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пять лет исполняется с момента запуска в России системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн в счет ущерба, причиняемого ими при проезде по федеральным трассам, следует из сообщения оператора "Платона" — компании РТИТС.
"Платон" (расшифровывается как "плата за тонны". — Прим. ред.) заработал 15 ноября 2015 года. Перевозчики первое время штурмовали офисы оператора с целью получить бортовое устройство, были вопросы с их альтернативой — маршрутной картой. Не обошлось и без локальных митингов и забастовок за отмену системы, хотя тариф "Платона" был снижен относительно запланированного.
Офис системы взимания платы Платон - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 13:15
В Минтрансе оценили возможность отмены тарифа "Платон"
Тем не менее за годы работы "Платон" собрал в федеральный дорожный фонд страны почти 130 миллиардов рублей, более 6,6 миллиарда из них составили штрафы с перевозчиков-нарушителей, подсчитал РТИТС. Эти деньги помогли построить и отремонтировать более двух тысяч километров проблемных дорог в 40 городах и регионах, 700 километров федеральных трасс на выбранных грузоперевозчиками участках десяти автодорог и 31 мост в 20 субъектах России.
Более 606 тысяч российских и иностранных грузоперевозчиков зарегистрировали в системе 1,4 миллиона транспортных средств, среди которых более 330 тысяч большегрузов, владельцами которых являются иностранные грузоперевозчики из 101 страны мира, в лидерах — Казахстан, Беларусь и Украина, приводит свои данные РТИТС.
Универсальный восьмиосный полувагон модели 12-541 конструкции Уральского вагоностроительного завода - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 17:12
Недозагрузка: как коронавирус отразился на грузоперевозках

"В период пандемии коронавируса правительство России, Минтранс и Минэкономразвития анализировали экономическую активность грузоперевозчиков на основе данных госсистемы. Для этого ежедневно формируется индекс "Платона" — соотношение пробега грузовиков в 2020 году к 2019-му. Спад в апреле составил 19,8%, по итогам октября разница пробега сократилась до 0,9%, а в первые две недели ноября общий километраж грузовиков превысил значения прошлого года на 2%", — подсчитала компания.

Текущий размер платы в рамках госсистемы составляет 2,2 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, он подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции. Росавтодор в июле 2020 года опубликовал прогнозируемый размер платы с 1 февраля 2021 года — 2,31 рубля за километр. Фактический тариф будет опубликован дорожным агентством в период с 10 по 20 января 2021 года, после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2020 год.
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)БелоруссияКазахстанУкраинаЭкономика
 
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