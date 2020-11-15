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https://ria.ru/20201115/planety-1584567885.html
Космические изгои. Ученые раскрывают тайны свободно плавающих планет
Космические изгои. Ученые раскрывают тайны свободно плавающих планет
Польские астрономы из проекта OGLE открыли в нашей Галактике самую маленькую экзопланету, не cвязанную ни c одной звездой. Такие небесные тела называют свободно РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T08:00
2020-11-15T08:15
экзопланета
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Польские астрономы из проекта OGLE открыли в нашей Галактике самую маленькую экзопланету, не cвязанную ни c одной звездой. Такие небесные тела называют свободно плавающими, сиротами, изгоями. Они не бывают массивными, их трудно заметить. Обнаруживают такие объекты по косвенным признакам, а как они образуются, до сих пор неизвестно.С помощью гравитацииСогласно каталогу, созданному Парижской обсерваторией, в нашей Галактике зафиксировали 4374 экзопланеты, еще 2550 кандидатов ждут подтверждения. Подавляющее большинство — вне Солнечной системы, они вращаются вокруг родительских звезд или бинарных систем. А с десяток объектов довольно необычные. Ученые пока не установили их гравитационную связь с какой-либо звездой — кажется, что они одиноко летят в космическом пространстве сами по себе по гиперболическим орбитам.Гипотезы образования и эволюции планет предсказывали существование таких блуждающих тел. Это подтвердили в конце 1980-х польские и американские ученые в эксперименте по гравитационному микролинзированию (Optical Gravitational Lensing Experiment, OGLE). Этим методом наблюдают за темными компактными телами — черными дырами и каменными планетами. Они не излучают, поэтому оптически незаметны, транзитным методом увидеть их тоже нельзя, поскольку они не вращаются вокруг звезд и не могут их заслонить. Зато у них есть масса.Любой массивный объект возмущает вокруг себя пространство-время. Если он оказывается на оси между наблюдателем, находящимся на Земле или ее орбите, и яркой звездой, то гравитационные волны образуют вокруг нечто вроде линзы. И яркость звезды увеличивается на время — короткое, но достаточное, чтобы найти этот пик в данных телескопа. Это и называют методом гравитационного микролинзирования. С его помощью обнаруживают свободно плавающие планеты.Больше, чем звезд в ГалактикеВ 2012 году британские ученые предположили, что свободно плавающих планет в Млечном Пути должно быть очень много — в несколько раз больше, чем звезд. Возможно, они образовались немногим позже Большого взрыва. Каждые 25 миллионов лет они пересекают Солнечную систему, накапливая в себе микрочастицы пыли и зародыши жизни, — то есть могут разносить биологический материал по Галактике. По мере сбора данных, однако, в этом возникли сомнения. Анализ наблюдений эксперимента OGLE за 2010-2015 годы показал: вероятнее всего, в нашей Галактике на одну звезду приходится не более 0,25 таких планет-бродяг массой примерно с Юпитер. А звезд, по разным оценкам, 200-400 миллиардов. То есть свободно плавающих планет все равно очень много.В конце октября ученые из Университета Варшавы в рамках коллаборации OGLE сообщили об открытии кандидата в самые маленькие свободно плавающие планеты в Млечном Пути — его масса равна земной или даже марсианской. Возможно, у OGLE-2016-BLG-1928 есть звезда, но в радиусе восьми астрономических единиц ее не нашли. Авторы работы отмечают, что метод микролинзирования очень чувствительный, он способен обнаружить эффект линзы длительностью всего 45 минут. Значит, новый объект — очень компактный, такой, как планета земного типа. Три планеты-бродяги открыли с помощью Южнокорейской сети телескопов микролинзирования, расположенной в Чили, ЮАР и Австралии. Об очередном кандидате — KMT-2017-BLG2820 — ученые объявили в октябре. Астрономы возлагают большие надежды на космический телескоп "Нэнси Грейс Роман", который строит NASA специально для поиска свободно плавающих планет. Наблюдения с орбиты, где не мешает атмосфера, отличаются большей точностью. Прибор сможет обнаруживать объекты массой меньше Марса. Хотя "Роман", так кратко называют телескоп, будет обозревать небольшой сектор неба, он пополнит каталог сотнями планет-сирот.Ученые склоняются к идее, что свободно плавающие планеты были "выкинуты" из своих звездных систем. Согласно теории планетообразования, когда газ коллапсирует и загорается звезда, тяготеющий к ней материал расслаивается, и в нем появляются зародыши планет. Газовые гиганты образуются на окраинах протопланетных дисков и, продолжая собирать газ, мигрируют к центру. Из-за возникающей нестабильности менее массивные планеты, особенно каменные, размером с Землю и Марс, выбрасываются за пределы системы и поля тяготения родительской звезды. К этой идее обращаются, кстати, чтобы описать неувязки в строении Солнечной системы, возможное существование девятой планеты и будущую судьбу Меркурия, — есть вероятность, что его "выкинут" вовне создающие нестабильность силы Юпитера. Возмущение планетной системы и выброс части материала может происходить и по внешним причинам — например, из-за прохождения одиночной звезды или галактических приливов. Двойные звездные системы, по мнению ученых, производят больше планет-сирот, чем одинарные.
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Поиск планет-бродяг методом микролинзирования
Гравитация свободно плавающей планеты может отклонять и фокусировать свет от далекой звезды, когда она проходит близко перед ней. Из-за искаженного изображения звезда временно кажется намного ярче.
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экзопланета, земля, марс, космос - риа наука, варшава

Космические изгои. Ученые раскрывают тайны свободно плавающих планет

08:00 15.11.2020 (обновлено: 08:15 15.11.2020)
 
© Jan Skowron / Astronomical Observatory, University of WarsawЭкзопланеты-бродяги
Экзопланеты-бродяги - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Jan Skowron / Astronomical Observatory, University of Warsaw
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Польские астрономы из проекта OGLE открыли в нашей Галактике самую маленькую экзопланету, не cвязанную ни c одной звездой. Такие небесные тела называют свободно плавающими, сиротами, изгоями. Они не бывают массивными, их трудно заметить. Обнаруживают такие объекты по косвенным признакам, а как они образуются, до сих пор неизвестно.

С помощью гравитации

Согласно каталогу, созданному Парижской обсерваторией, в нашей Галактике зафиксировали 4374 экзопланеты, еще 2550 кандидатов ждут подтверждения. Подавляющее большинство — вне Солнечной системы, они вращаются вокруг родительских звезд или бинарных систем. А с десяток объектов довольно необычные. Ученые пока не установили их гравитационную связь с какой-либо звездой — кажется, что они одиноко летят в космическом пространстве сами по себе по гиперболическим орбитам.
Гипотезы образования и эволюции планет предсказывали существование таких блуждающих тел. Это подтвердили в конце 1980-х польские и американские ученые в эксперименте по гравитационному микролинзированию (Optical Gravitational Lensing Experiment, OGLE). Этим методом наблюдают за темными компактными телами — черными дырами и каменными планетами. Они не излучают, поэтому оптически незаметны, транзитным методом увидеть их тоже нельзя, поскольку они не вращаются вокруг звезд и не могут их заслонить. Зато у них есть масса.
Любой массивный объект возмущает вокруг себя пространство-время. Если он оказывается на оси между наблюдателем, находящимся на Земле или ее орбите, и яркой звездой, то гравитационные волны образуют вокруг нечто вроде линзы. И яркость звезды увеличивается на время — короткое, но достаточное, чтобы найти этот пик в данных телескопа. Это и называют методом гравитационного микролинзирования. С его помощью обнаруживают свободно плавающие планеты.
© NASA

Космический телескоп Nancy Grace Roman, который будет открывать свободно плавающие планеты с орбиты Земли методом гравитационного микролинзирования

Nancy Grace Roman Space Telescope
1 из 4

Космический телескоп Nancy Grace Roman, который будет открывать свободно плавающие планеты с орбиты Земли методом гравитационного микролинзирования

© NASA
© Иллюстрация РИА Новости . NASA

Планета на оси между наблюдателем и звездой образует гравитационную линзу

Гравитационная линза, телескоп RST
2 из 4

Планета на оси между наблюдателем и звездой образует гравитационную линзу

© Иллюстрация РИА Новости . NASA
© NASA/JPL-CaltechСвободно плавающая планета
Свободно плавающая планета
3 из 4
Свободно плавающая планета
© NASA/JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech

Так художник представил себе новую планету OGLE-2016-BLG-1195Lb, обнаруженную с помощью микролинзирования

Так художник представил себе новую планету OGLE-2016-BLG-1195Lb, обнаруженную с помощью микролинзирования
4 из 4

Так художник представил себе новую планету OGLE-2016-BLG-1195Lb, обнаруженную с помощью микролинзирования

© NASA / JPL-Caltech
1 из 4

Космический телескоп Nancy Grace Roman, который будет открывать свободно плавающие планеты с орбиты Земли методом гравитационного микролинзирования

© NASA
2 из 4

Планета на оси между наблюдателем и звездой образует гравитационную линзу

© Иллюстрация РИА Новости . NASA
3 из 4
Свободно плавающая планета
© NASA/JPL-Caltech
4 из 4

Так художник представил себе новую планету OGLE-2016-BLG-1195Lb, обнаруженную с помощью микролинзирования

© NASA / JPL-Caltech

Больше, чем звезд в Галактике

В 2012 году британские ученые предположили, что свободно плавающих планет в Млечном Пути должно быть очень много — в несколько раз больше, чем звезд. Возможно, они образовались немногим позже Большого взрыва. Каждые 25 миллионов лет они пересекают Солнечную систему, накапливая в себе микрочастицы пыли и зародыши жизни, — то есть могут разносить биологический материал по Галактике.
По мере сбора данных, однако, в этом возникли сомнения. Анализ наблюдений эксперимента OGLE за 2010-2015 годы показал: вероятнее всего, в нашей Галактике на одну звезду приходится не более 0,25 таких планет-бродяг массой примерно с Юпитер. А звезд, по разным оценкам, 200-400 миллиардов. То есть свободно плавающих планет все равно очень много.
В конце октября ученые из Университета Варшавы в рамках коллаборации OGLE сообщили об открытии кандидата в самые маленькие свободно плавающие планеты в Млечном Пути — его масса равна земной или даже марсианской. Возможно, у OGLE-2016-BLG-1928 есть звезда, но в радиусе восьми астрономических единиц ее не нашли. Авторы работы отмечают, что метод микролинзирования очень чувствительный, он способен обнаружить эффект линзы длительностью всего 45 минут. Значит, новый объект — очень компактный, такой, как планета земного типа.
Три планеты-бродяги открыли с помощью Южнокорейской сети телескопов микролинзирования, расположенной в Чили, ЮАР и Австралии. Об очередном кандидате — KMT-2017-BLG2820 — ученые объявили в октябре.
Астрономы возлагают большие надежды на космический телескоп "Нэнси Грейс Роман", который строит NASA специально для поиска свободно плавающих планет. Наблюдения с орбиты, где не мешает атмосфера, отличаются большей точностью. Прибор сможет обнаруживать объекты массой меньше Марса. Хотя "Роман", так кратко называют телескоп, будет обозревать небольшой сектор неба, он пополнит каталог сотнями планет-сирот.
Ученые склоняются к идее, что свободно плавающие планеты были "выкинуты" из своих звездных систем. Согласно теории планетообразования, когда газ коллапсирует и загорается звезда, тяготеющий к ней материал расслаивается, и в нем появляются зародыши планет. Газовые гиганты образуются на окраинах протопланетных дисков и, продолжая собирать газ, мигрируют к центру. Из-за возникающей нестабильности менее массивные планеты, особенно каменные, размером с Землю и Марс, выбрасываются за пределы системы и поля тяготения родительской звезды.
К этой идее обращаются, кстати, чтобы описать неувязки в строении Солнечной системы, возможное существование девятой планеты и будущую судьбу Меркурия, — есть вероятность, что его "выкинут" вовне создающие нестабильность силы Юпитера.
Возмущение планетной системы и выброс части материала может происходить и по внешним причинам — например, из-за прохождения одиночной звезды или галактических приливов. Двойные звездные системы, по мнению ученых, производят больше планет-сирот, чем одинарные.
Коричневый карлик с окраины Млечного Пути - РИА Новости, 1920, 25.07.2017
25 июля 2017, 13:05РИА Наука
Астрономы провели первую перепись "планет-изгоев" Галактики
 
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