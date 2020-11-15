https://ria.ru/20201115/pereschet-1584673593.html
Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии
Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии
Президент США Дональд Трамп призвал остановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия, пока не начнется сверка подписей. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T02:13
2020-11-15T02:13
2020-11-15T02:19
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582992636_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d06a92e5e1362b8301004d3a95bd5406.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал остановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия, пока не начнется сверка подписей."Пересчет вручную (голосов. — Прим. ред.), который происходит в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. – Прим. ред.) на выборах!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.При этом его твит помечен примечанием: "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер вновь заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах главы государства.Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По информации американских СМИ, в случае выигрыша в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.
https://ria.ru/20201114/vybory-1584582288.html
https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582992636_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_b3c9d385eba6841908b13cd743c9b911.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, twitter, в мире
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
призвал остановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия
, пока не начнется сверка подписей.
"Пересчет вручную (голосов. — Прим. ред.), который происходит в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. – Прим. ред.) на выборах!" — написал Трамп на своей странице в Twitter
.
При этом его твит помечен примечанием: "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".
Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер вновь заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах главы государства.
Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом
и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По информации американских СМИ, в случае выигрыша в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.
Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.
Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.
Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.