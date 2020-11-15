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Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии

Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии

Президент США Дональд Трамп призвал остановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия, пока не начнется сверка подписей. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T02:13

2020-11-15T02:13

2020-11-15T02:19

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал остановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия, пока не начнется сверка подписей."Пересчет вручную (голосов. — Прим. ред.), который происходит в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. – Прим. ред.) на выборах!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.При этом его твит помечен примечанием: "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер вновь заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах главы государства.Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По информации американских СМИ, в случае выигрыша в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.

https://ria.ru/20201114/vybory-1584582288.html

https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html

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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, twitter, в мире