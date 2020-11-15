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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201115/pereschet-1584673593.html
Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии
Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии
Президент США Дональд Трамп призвал остановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия, пока не начнется сверка подписей. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T02:13
2020-11-15T02:19
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал остановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия, пока не начнется сверка подписей."Пересчет вручную (голосов. — Прим. ред.), который происходит в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. – Прим. ред.) на выборах!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.При этом его твит помечен примечанием: "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер вновь заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах главы государства.Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По информации американских СМИ, в случае выигрыша в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.
https://ria.ru/20201114/vybory-1584582288.html
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, twitter, в мире

Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии

02:13 15.11.2020 (обновлено: 02:19 15.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал остановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия, пока не начнется сверка подписей.
"Пересчет вручную (голосов. — Прим. ред.), который происходит в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. – Прим. ред.) на выборах!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.
При этом его твит помечен примечанием: "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".
Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер вновь заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах главы государства.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По информации американских СМИ, в случае выигрыша в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.
Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.
Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.
Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАTwitterВ мире
 
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