https://ria.ru/20201115/pensionery-1584358533.html

"А мы чем хуже?" Откровения 89-летней путешественницы и блогера

"А мы чем хуже?" Откровения 89-летней путешественницы и блогера

Евгения Федоровна из Свердловской области побывала в разных странах. В этом году ей исполнилось 89 лет, но путешествует она до сих пор. Недавно пенсионерка... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T08:00

2020-11-15T08:00

2020-11-15T11:12

пенсионеры

великая отечественная война (1941-1945)

дети

семья

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584351110_0:82:1080:690_1400x0_80_0_0_7bd19fb1bcc946fe6518a8db51b1d7d2.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Евгения Федоровна из Свердловской области побывала в разных странах. В этом году ей исполнилось 89 лет, но путешествует она до сих пор. Недавно пенсионерка зарегистрировалась в соцсетях. И в роли блогера освоилась неплохо: отвечает на все сообщения, участвует в конкурсах и даже выигрывает бесплатные поездки."Тяжелые годы"Родилась Евгения Семенова в небольшом башкирском селе. В четыре года потеряла мать. Отец отбывал срок в тюрьме. Евгению, ее брата и сестру отправили в приюты — всех в разные учреждения."А потом началась Великая Отечественная. Мне было всего десять. Только тогда от отца получила первую и последнюю весточку. Послал в детдом телеграмму: "Ушел на фронт. Целую". О дальнейшей его судьбе ничего не известно, — рассказывает Евгения Федоровна. — Тяжелые выдались годы. Сажали картошку, веники плели, разгребали скошенную траву. Ягоды еще собирали. Бывало, обменивали их на молоко. В 1945-м меня перевели в другой приют. Через пару лет отправили в Подмосковье, устроили в школу фабрично-заводского обучения. Учили ткать, работать на станках. Но все это было не мое. Мы с подругой сбежали оттуда — на подножке поезда добрались до Уфы".Двадцатилетняя Евгения сразу пошла к тетке в надежде, что та даст крышу над головой. "А она говорит: "Куда я тебя возьму", — вспоминает пенсионерка. — Сунула старое пальто мужа и отпустила на все четыре стороны". Ночевала Семенова на вокзале, а через несколько дней устроилась на предприятие, которое занималось геологической разведкой."Отправили в Иркутскую область — жила в тайге, перебирала слюду. Там же встретила будущего мужа: поженились, родилась дочка Наталья. После переехали в Якутию, работали на урановых месторождениях. Я стала часто болеть, поэтому решили все бросить. В 1960-х переселились в город Арамиль Свердловской области". Тогда же она отыскала сестру: "С тех пор видимся хотя бы раз пять в год. Она живет в Уфе. Таких теплых чувств, которые появляются, когда растешь бок о бок, уже нет. Но это неважно! Главное, она нашлась. А вот от брата никаких вестей. Знаем, что вскоре после того, как нас разлучили, его усыновила семья. Вот и все".На Урале Евгения устроилась продавцом в райпо, муж работал вахтовым методом на Севере. Сначала снимали жилье, потом получили дом. А в 1980-х супруг ушел к другой женщине. "В остальном ничего не поменялось. Мы с дочкой вдвоем хорошо справлялись". "С деньгами надо бережно"Путешествовать "по собственному желанию" Евгения Федоровна начала в 1978-м. "Первым делом отправилась в Германию. Ну а уж потом посетила пол-Европы — Франция, Нидерланды, Чехия, Финляндия, Греция. Конечно, и республики бывшего Советского Союза — все сходу и не вспомнить. Россию почти всю объехала: от Якутии до Калининграда, — перечисляет пенсионерка. — Я до 1993-го работала в райпо, каждую копейку откладывала на путешествия. После выхода на пенсию решила совместить приятное с полезным: покупала за рубежом вещи на продажу, торговала ими на Урале". В начале двухтысячных Евгения Федоровна бросила бизнес, на скопленные средства купила дочери квартиру в Екатеринбурге. Потом помогала ей с воспитанием детей. Как только внуки подросли, стала путешествовать вместе с ними. "С деньгами надо бережно. Пенсия у меня небольшая, но и с нее откладываю. А с расходами на дорогу помогают дочка и внуки. Стараемся куда-то выбираться хотя бы раз в год".Ездит Евгения Федоровна налегке — с рюкзаком. Главные достопримечательности для нее — святыни. "Очень люблю Далматовский Успенский монастырь в Курганской области. Бываю там часто, остаюсь на день-два, а то и больше". "Очень люблю жизнь"Делиться впечатлениями от поездок ни с кем, кроме соседей и родных, пенсионерка не планировала. Пока внуки не зарегистрировали ее в соцсетях. "Молодежь нынче продвинутая, хотят, чтобы и мы такими были. Я вначале отказывалась во все это вникать. А потом интересно стало. Теперь не оторвать, — смеется Семенова. — Самой уже любопытно, как другие живут, где бывают". В Instagram у нее почти три тысячи подписчиков. Публикаций, правда, немного — около пятидесяти. На связь Евгения Федоровна выходит регулярно, старается ответить всем. Любит участвовать в конкурсах. И часто выигрывает. Так, в декабре прошлого года попытала счастье в розыгрыше путевки в Адлер. Опубликовала пост: "Благодарна богу за то, что он дает мне силы быть такой активной в мои годы. Я очень люблю жизнь!" "В канун Нового года позвонили — выиграла! Весной с Наташей съездили на неделю, жили в четырехзвездочном отеле. Остались очень довольны", — говорит Семенова. Летом снова повезло — отправилась с дочерью в санаторий в Анапу. "В тех местах я была лет сорок назад. Все изменилось: уже не деревушка, как раньше, а целый город. Из Краснодарского края махнули в Крым — моя давняя мечта. Получилось спонтанно: сдали купленные обратные билеты, сели на электричку в Керчь. Оттуда в Феодосию, Симферополь, Алушту. Наконец своими глазами увидела Крымский мост". "Поехали с нами"Соседи Евгении Федоровны встречают ее каждый раз одной фразой: "Ну что, вернулась?"В перерывах между поездками ухаживает за огородом — выращивает помидоры, огурцы, картошку, свеклу. Из-за эпидемиологической обстановки новые маршруты заранее не планирует. "Очень хочу побывать на Байкале. И еще во Владивостоке. Далековато, но ничего — сядешь в поезд, а там такие красивые виды. Не успеешь глазом моргнуть — уже на месте".В России редко встретишь пенсионеров, которые путешествуют, замечает Семенова. "Может, и я бы сидела дома у телевизора. Если бы не первая поездка еще в далеком 1978-м. Меня тогда поразило, что среди туристов много пенсионеров. Многие могли позволить себе обедать в хороших ресторанах. А мы чем хуже? Мы тоже можем!"Евгения Федоровна призывает ровесников и "тех, кто помладше", не бояться мечтать. Накопить на путешествие при желании всегда получится, не сомневается 89-летний блогер.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионеры, великая отечественная война (1941-1945), дети, семья, общество