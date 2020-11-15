https://ria.ru/20201115/pashinyan-1584754266.html

Пашинян назвал своих противников "скулящими под стенами"

Пашинян назвал своих противников "скулящими под стенами"

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что "ждет в Ереване ребят с передовой", чтобы решить вопрос с его противниками, которых он назвал "скулящими под стенами". РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T23:45

2020-11-15T23:45

2020-11-15T23:45

никол пашинян

ереван

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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что "ждет в Ереване ребят с передовой", чтобы решить вопрос с его противниками, которых он назвал "скулящими под стенами"."Просмотрел десятки видеоматериалов (со словами поддержки – ред.) военнослужащих с передовой. Поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами", - написал Пашинян в Facebook.Впервые выражение "скулящие под стенами" Пашинян применил в отношении судей. В ответ на это в воскресенье председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян призвал судей республики не поддаваться давлению властных и оппозиционных кругов, отметив, что сейчас предметно и окончательно будет дан ответ - "мы скулящие под стенами судьи или преданные родине честные профессионалы".В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584382847.html

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никол пашинян, ереван, армения, в мире