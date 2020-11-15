Вильфанд объяснил температурный парадокс в российских регионах
03:04 15.11.2020 (обновлено: 08:23 15.11.2020)
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Температура на севере азиатской части России на 15-20 градусов превышает норму, а на юге Европейской части - на 4-7 градусов ниже обычной, что создает температурный парадокс - одинаковые ноябрьские температуры в Астрахани и Салехарде, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Южном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе температура на 4-7 градусов ниже нормы за счет поступления холодных масс с юга и юго-востока. На север поступает теплый воздух с Атлантики и Западной Европы, поэтому на севере европейской территории температура на 8-10 градусов выше нормы, на Таймыре и Эвенкии - на 20 градусов выше нормы, в районе Ямало-Ненецкого АО - на 12-15 градусов выше нормы. Получается, что минимальная температура в Салехарде, такая же или чуть выше, чем где-нибудь в Астраханской области, в Башкортостане", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что минимальные температуры на юге Европейской России достигают минус 10 – минус 12 градусов, а в Салехарде – минус 6.
"Получается выравнивание температурного режима. Он достаточно однородный на европейской территории и на севере Западной Сибири", - отметил Вильфанд.
Как пояснил ученый, виной такому "температурному парадоксу" антициклон, которые формирует систему перемещения воздушных масс: на юг и в центр европейской территории поступают холодные воздушные массы с юго-востока.
"Казалось бы, это парадокс: если с юга поступают воздушные массы, то они должны же быть теплыми. Ничего подобного. Действительно, воздушные массы перемещаются с востока на запад, но в районе Казахстана уже зимний режим и там низкая температура. Она там существенно ниже, чем в Западной Европе, поэтому перемещение воздуха с юга и юго-востока приводит к перемещению холодных воздушных масс", - заявил Вильфанд. Он уточнил, что такая ситуация сохранится в ближайшие пять - семь дней.
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