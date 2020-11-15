https://ria.ru/20201115/paradoks-1584674481.html

Вильфанд объяснил температурный парадокс в российских регионах

Вильфанд объяснил температурный парадокс в российских регионах

Температура на севере азиатской части России на 15-20 градусов превышает норму, а на юге Европейской части - на 4-7 градусов ниже обычной, что создает... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T03:04

2020-11-15T03:04

2020-11-15T08:23

россия

погода

западная европа

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

астрахань

салехард

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d3581883d7ea029e3a6c4b4d2eaeb8a1.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Температура на севере азиатской части России на 15-20 градусов превышает норму, а на юге Европейской части - на 4-7 градусов ниже обычной, что создает температурный парадокс - одинаковые ноябрьские температуры в Астрахани и Салехарде, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что минимальные температуры на юге Европейской России достигают минус 10 – минус 12 градусов, а в Салехарде – минус 6."Получается выравнивание температурного режима. Он достаточно однородный на европейской территории и на севере Западной Сибири", - отметил Вильфанд.Как пояснил ученый, виной такому "температурному парадоксу" антициклон, которые формирует систему перемещения воздушных масс: на юг и в центр европейской территории поступают холодные воздушные массы с юго-востока."Казалось бы, это парадокс: если с юга поступают воздушные массы, то они должны же быть теплыми. Ничего подобного. Действительно, воздушные массы перемещаются с востока на запад, но в районе Казахстана уже зимний режим и там низкая температура. Она там существенно ниже, чем в Западной Европе, поэтому перемещение воздуха с юга и юго-востока приводит к перемещению холодных воздушных масс", - заявил Вильфанд. Он уточнил, что такая ситуация сохранится в ближайшие пять - семь дней.

https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html

россия

западная европа

москва

астрахань

салехард

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, западная европа, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, астрахань, салехард, общество