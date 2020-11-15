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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Баку дал Еревану отсрочку для вывода войск из Кельбаджарского района
Баку дал Еревану отсрочку для вывода войск из Кельбаджарского района
Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод войск из Кельбаджарского района, заявил в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T13:58
2020-11-15T16:49
хикмет гаджиев
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 15 ноя – РИА Новости. Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод войск из Кельбаджарского района, заявил в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.По его словам, армянская сторона обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию. Сложности связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью, также возникли сложные погодные условия.Даты передачи Агдамского и Лачинского районов Азербайджану остаются прежними – 20 ноября и 1 декабря, отметил Гаджиев.
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хикмет гаджиев, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Баку дал Еревану отсрочку для вывода войск из Кельбаджарского района

13:58 15.11.2020 (обновлено: 16:49 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей КоцДома, сожженные жителями Кельбаджарского района Нагорного Карабаха перед эвакуацией
Дома, сожженные жителями Кельбаджарского района Нагорного Карабаха перед эвакуацией - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
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БАКУ, 15 ноя – РИА Новости. Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод войск из Кельбаджарского района, заявил в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил из Кельбаджарского района – дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября", - заявил Гаджиев в ходе транслировавшегося по телевидению брифинга.

По его словам, армянская сторона обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию. Сложности связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью, также возникли сложные погодные условия.
Даты передачи Агдамского и Лачинского районов Азербайджану остаются прежними – 20 ноября и 1 декабря, отметил Гаджиев.
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