Баку дал Еревану отсрочку для вывода войск из Кельбаджарского района
13:58 15.11.2020 (обновлено: 16:49 15.11.2020)
© РИА Новости / Андрей КоцДома, сожженные жителями Кельбаджарского района Нагорного Карабаха перед эвакуацией
БАКУ, 15 ноя – РИА Новости. Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод войск из Кельбаджарского района, заявил в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил из Кельбаджарского района – дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября", - заявил Гаджиев в ходе транслировавшегося по телевидению брифинга.
По его словам, армянская сторона обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию. Сложности связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью, также возникли сложные погодные условия.
Даты передачи Агдамского и Лачинского районов Азербайджану остаются прежними – 20 ноября и 1 декабря, отметил Гаджиев.