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Баку дал Еревану отсрочку для вывода войск из Кельбаджарского района

Баку дал Еревану отсрочку для вывода войск из Кельбаджарского района

Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод войск из Кельбаджарского района, заявил в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T13:58

2020-11-15T13:58

2020-11-15T16:49

хикмет гаджиев

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 15 ноя – РИА Новости. Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод войск из Кельбаджарского района, заявил в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.По его словам, армянская сторона обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию. Сложности связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью, также возникли сложные погодные условия.Даты передачи Агдамского и Лачинского районов Азербайджану остаются прежними – 20 ноября и 1 декабря, отметил Гаджиев.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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хикмет гаджиев, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире