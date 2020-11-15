https://ria.ru/20201115/ostin-1584448902.html
По романам Джейн Остин снимут сериал
По романам Джейн Остин снимут сериал
Сериал под названием Modern Austen ("Современная Остин") снимут для платформы CW на основе произведений знаменитой британской писательницы, сообщает Variety. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T02:23
2020-11-15T02:23
2020-11-15T13:56
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сериал под названием Modern Austen ("Современная Остин") снимут для платформы CW на основе произведений знаменитой британской писательницы, сообщает Variety.Каждый сезон будет посвящен одному из романов. В основе первого "Гордость и предубеждение", действие которого происходит в наши дни в Сан-Франциско. Сценарист и исполнительный продюсер проекта Элеанор Берджесс, автор "Перри Мейсона" на HBO. Произведения Остин очень часто экранизируют в кино и на телевидении. Только по "Гордости и предубеждению" было снято несколько сериалов и художественных фильмов. В картине 2005 года Элизабет Беннет играла Кира Найтли, мистера Уикхема — Руперт Френд, а мистера Дарси — Мэтью Макфейден, а в минисериале 1995 года мистером Дарси был Колин Ферт.
https://ria.ru/20200624/1573361090.html
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, колин ферт, кира найтли, сан-франциско