https://ria.ru/20201115/ostin-1584448902.html

По романам Джейн Остин снимут сериал

По романам Джейн Остин снимут сериал

Сериал под названием Modern Austen ("Современная Остин") снимут для платформы CW на основе произведений знаменитой британской писательницы, сообщает Variety. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T02:23

2020-11-15T02:23

2020-11-15T13:56

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сериал под названием Modern Austen ("Современная Остин") снимут для платформы CW на основе произведений знаменитой британской писательницы, сообщает Variety.Каждый сезон будет посвящен одному из романов. В основе первого "Гордость и предубеждение", действие которого происходит в наши дни в Сан-Франциско. Сценарист и исполнительный продюсер проекта Элеанор Берджесс, автор "Перри Мейсона" на HBO. Произведения Остин очень часто экранизируют в кино и на телевидении. Только по "Гордости и предубеждению" было снято несколько сериалов и художественных фильмов. В картине 2005 года Элизабет Беннет играла Кира Найтли, мистера Уикхема — Руперт Френд, а мистера Дарси — Мэтью Макфейден, а в минисериале 1995 года мистером Дарси был Колин Ферт.

https://ria.ru/20200624/1573361090.html

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, hbo, колин ферт, кира найтли, сан-франциско